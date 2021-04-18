علي الجنيبي يتخطى «حواجز الفرسان»

أبوظبي (الاتحاد)

أحرز الفارس الناشئ على أحمد الجنيبي بالفرس «كارماه» جائزة المركز الأول في المنافسة المفتوحة على حواجز بلغ ارتفاعها (135) سم، في أول تحديات القفز الرمضانية الذي استضافها منتجع الفرسان، أمسية الجمعة الماضية، بإشراف اتحاد الفروسية وبرعاية لونجين، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، شهدت منافسة الجولة الواحدة المفتوحة مشاركة 37 فارساً وفارسة، وأكملها 14 فارساً دون أخطاء، وحاز جائزة المركز الأول علي أحمد الجنيبي بالفرس «كارماه دو ليزامي» من منتجع الفرسان الرياضي، ملك الشيخة فاطمة بنت هزاع آل نهيان، ونجح الجنيبي في إكمال الجولة في زمن سريع بلغ (56.58) ثانية، وحل في المركز الثاني المخضرم مفتاح الظاهري بالجواد «باتون دي موريون» من خيول فرسان شرطة أبوظبي، وجاء في المركز الثالث سلطان محمد المرزوقي بالجواد «إكسبلوسيف» من خيول فرسان شرطة أبوظبي أيضاً. وبمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، أقيمت المنافسة الثانية بمشاركة 60 فارساً وفارسة، ونجح منهم 29 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت أحرز المركز الأول الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «سناب جاك» من اسطبلات الجهوري، وأكمل الجولة في زمن بلغ (49.67) ثانية، ونالت جائزة المركز الثاني الفارس تينا لوند بالفرس «بيوند فيلو دانسينج كيه» من نادي دبي للبولو والفروسية، وأنهت مهمة الجولة في زمن بلغ (51.51) ثانية، وشارك الفارس علي حمد الكربي بالجواد «أير أوكراين» من نادي الشارقة للفروسية، وأنهى الجولة في زمن بلغ (53.31) ثانية، ونال به جائزة المركز الثالث. وفي منافسات شوط الجولة على حواجز (105 ـ 110) سم، أحرز المركز الأول أحمد عبد الفتاح بالجواد «كواترو 3»، وجاءت في المركز الثاني الفارسة إليزافيتا منينا بالفرس «أسيلاك». وتنافس 8 فرسان بخيولهم الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، ونجحت 4 منها في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت حقق الفارس سالم أحمد بالجواد «كووبر» جائزة المركز الأول، وأحرز جائزة المركز الثاني سلطان أحمد التبالي بالجواد «فلاينج هاي دو لا ريفيير» من نادي ربدان للفروسية، ونال جائزة المركز الثالث الفارس محمد فادي زبيبي بالجواد «ليميتد إديشن جي اس» من نادي مندرة للفروسية.

