حدث في ملاعب السلة.. شباب الأهلي يخطف «النصر» في 50 ثانية

علي معالي (دبي)

شهدت مباريات الجولة الرابعة من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة للرجال قمة الإثارة والمتعة في المجموعتين، حيث خطف شباب الأهلي المباراة من النصر في آخر 50 ثانية، بفارق 3 نقاط، في المجموعة الأولى، واستطاع الوحدة الانفراد بقمة المجموعة الثانية بالفوز بفارق 4 نقاط على الظفرة. في المجموعة الأولى، استعاد شباب الأهلي لغة الانتصارات بفوزه على النصر «76-73»، على صالة نادي الوصل، أنهى الفريقان الربع الأول بالتعادل «24-24»، قبل أن يتمكن «العميد» من نيل الأفضلية بنتيجة الربع الثاني «20-12»، وحمل الشوط الثاني عنوان عودة الفرسان وتحقيق الفوز بنيل الأفضلية بنتيجة الربعين الثالث والرابع بواقع «19-14 و21-15». وفي مباراة ثانية بالمجموعة سجل الوصل انتصاره الأول في البطولة، بفوزه على البطائح بواقع «83-79»، على صالة نادي الشارقة، وأحيا الوصل آماله ببلوغ ربع النهائي، بفوزه الصعب على البطائح، تفوق الإمبراطور في الربعين الأول والثالث بواقع «21-16 و 23-21»، وتعادلا في الربع الثاني «19-19»، وتفوق البطائح في الربع الرابع «23-20». وفي المجموعة الثانية نجح الوحدة في الانفراد بالصدارة، بالفوز على الظفرة بنتيجة «87-83»، في لقاء أقيم على صالة نادي بني ياس، عقب مباراة متقاربة، انتهى ربعها الأولى بالتعادل «20-20»، فرط الظفرة بفرصة إنهاء الربع الثاني متفوقاً بفارق 10 نقاط وبنتيجة «25-15»، بعد شوط ثانٍ عرف من خلاله الوحدة كيفية تقليص الفارق والفوز بالمباراة بنيل «العنابي» الأفضلية في الربعين الثالث والرابع بواقع «27-12 و25-23». وفي مباراة ثانية بنفس المجموعة فاز بني ياس على العين «58-45» على صالة نادي الجزيرة، تفوق السماوي في الأرباع الثلاثة الأول والثاني والثالث بواقع «16-9 و13-9 و15-11»، وتفوق الزعيم في الربع الرابع «16-14». وبنتائج الجولة، تقدم شباب الأهلي إلى مركز وصافة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متأخراً بفارق النقطة عن الشارقة المتصدر والحاصل على راحة في هذه الجولة، والبطائح بعد أن أنهى مبارياته في الدور التمهيدي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن النصر والوصل المتشاركين المركز الأخير. وفي المجموعة الثانية ابتعد الوحدة بالصدارة برصيد 6 نقاط، بفارق النقطة عن ملاحقيه الظفرة وبني ياس في المركز الثاني، ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والعين في المركز الخامس والأخير برصيد 4 نقاط.

