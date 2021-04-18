4 مباريات تدشن كأس رئيس الدولة لليد

رضا سليم (دبي) تنطلق مساء الثلاثاء مباريارت الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد، آخر بطولات الموسم الحالي للرجال، حيت يلتقي شباب الأهلي مع مليحة بصالة الوصل، والفائز منهما يواجه فريق دبا الحصن في دور الثمانية، فيما يلتقي العين مع بني ياس بصالة الجزيرة، والفائز منهما يلتقي مع الجزيرة، ثم المواجهة الثالثة بين الوصل والظفرة بصالة شباب الأهلي، والفائز منهما يلتقي النصر، بينما يواجه فريق الشارقة حامل اللقب منافسه الوحدة، والفائز منهما يصعد للدور نصف النهائي مباشرة. وتقام مباريات دور الثمانية الجمعة المقبل والدور النهائي 27 أبريل، على أن تقام المباراة النهائية 29 من نفس الشهر، ورغم أن البطولة لم تكشف عن أوراق المنافسة بين الفرق، فإنها تمثل الفرصة الأخيرة لجميع الفرق الباحثة عن لقب لإنقاذ الموسم، بعدما نجح الشارقة في الفوز ببطولتي كأس الإمارات والدوري ولازال ضمن الفرق المنافسة بقوة للفوز باللقب الثالث هذا الموسم. وتبرز مواجهة شباب الأهلي مع مليحة لتكون الأقوى، بينما العين وصيف الدوري يلتقي السماوي في موقعة تقبل كل الاحتمالات، إلا أن القراءة الفنية للفريقين تؤكد تفوق الزعيم العيناوي والذي تعاقد مؤخراً مع عبدالله الغربللي لاعب الكويت الكويتي على سبيل الإعارة للعب معه في البطولة، بينما أنهى بني ياس الدوري في المركز قبل الأخير، فيما سيكون اللقاء الثالث بين الوصل والظفرة، والأخير يقدم مستوى جيداً في المباريات الأخيرة وتنقصه معالجة الأخطاء المتكررة، خاصة الدفاعية، فيما يبحث الإمبراطور عن العودة، خاصة أن سابع الترتيب في الدوري لا تليق بقيمته وتاريخه في بطولات اليد، وهو ما يجعل اللقاء بشعار البحث عن العودة.