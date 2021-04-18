زيدان: أنا من تتحدث عنه نتائجه

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن يتحدث كثيراً عن مستقبله مع النادي الملكي، ولكنه يؤمن في الوقت نفسه بأن نتائجه في مدريد هي التي تتحدث عنه.

وأجاب زيدان على أسئلة عديدة للصحفيين وقال: أنا لست «كارثياً» كمدرب، ولكن من يمكنه أن يتكهن بالبقاء طويلاً في السانتياجو برنابيو؟!. وحصل زيدان على بطولتي دوري «ليجا» وثلاث بطولات شامبيونزليج خلال فترتي ولايته، ومازال يبحث عن المزيد من الانتصارات والألقاب في هاتين البطولتين هذا الموسم، رغم أن الشائعات والأقاويل وضعته مراراً وتكراراً على أعتاب الرحيل عن «الميرينجي».

ورغم ذلك، عندما سئل زيدان عما إذا كان سيبقى في منصبه حتى نهاية عقده في 2023، في ظل ما تردد عن رغبة نادي يوفينتوس الإيطالي في توليه القيادة الفنية للبيانكونيري النادي الذي شهد أجمل أيامه كلاعب، فإنه لم يشأ تغذية الشائعات حول مستقبله. ورداً على أولئك الذين يرون أن نجاحه يرجع إلى الحظ والتوفيق، تساءل زيدان بطل مونديال 1998 مع منتخب الديوك، قائلاً: هل أنا محظوظ ؟ نعم محظوظ بأن أكون في هذا النادي العظيم ولكنني لا أعتقد أنني «كوتش كارثي»، وإن كنت لست الأفضل بالتأكيد.

وقال: لا يمكن لك كمدرب أن تقوم دوماً بعمل جيد، ولكن المهم أن تملك دائماً الشغف والرغبة التي تساعدك على الأداء بصورة أفضل وقد يحدث ذلك بسهولة ويسر، أو بصعوبة.. المهم أن تقدم 100% من طاقتك كل يوم، وهذا ما أفعله ويفعله معي اللاعبون. وعن استمراره أو رحيله، قال زيدان : كل شيء ممكن في كرة القدم الحديثة، وعلى أية حال أنا لا أنظر إلى ماهو أبعد من المباراة القادمة، والتركيز على العمل اليومي الذي أقوم به.. فمن الممكن أن يكون معك عقد 4 أو 5 سنوات وترحل غداً، وممكن تجد عقدك قارب على الانتهاء وتبقى.