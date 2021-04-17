«كأس الطائرة» بين الجزيرة وشباب الأهلي في «دار الزين»

معتصم عبدالله (دبي)

تأهل فريقا الجزيرة وشباب الأهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة للكرة الطائرة لفئة «الرجال» للموسم الحالي 2020- 2021، بعدما تخطى «فخر أبوظبي» عقبة منافسه العين بالفوز 3-1، وكسب «الفرسان» المواجهة أمام نظيره بني ياس بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي.

ويلتقي الجزيرة وشباب الأهلي في النهائي المرتقب مساء الثلاثاء على صالة نادي العين، في سيناريو مكرر لأول نهائي في الموسم الحالي، والذي جمع «الفرسان» و«فخر أبوظبي» على لقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، وانتهى بفوز شباب الأهلي 3-1 وحصده أول ألقاب الموسم.

وأطاح «فخر أبوظبي» في الطريق إلى نهائي كأس رئيس الدولة منافسه النصر «بطل الدوري» بالفوز 3-1 في ربع النهائي، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في مواجهة العين في نصف النهائي على ملعب صالة نادي شباب الأهلي.

في المقابل، كسب شباب الأهلي الطامح إلى لقبه الثاني على التوالي جاره الوصل 3-0 في ربع النهائي، قبل التفوق على منافسه بني ياس 3-1 في نصف النهائي صالة نادي العين.

وتمثل كأس رئيس الدولة سادس مسابقات الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة بتفوقه على منافسه الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة.