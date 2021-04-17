ليلة الفرح في الفجيرة ورأس الخيمة

معتصم عبدالله (دبي)

جمعت أفراح الصعود لدوري الخليج العربي 2021- 2022، فريقي العروبة بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2020- 2021، والإمارات الوصيف، بعدما حسما التأهل قبل جولة على ختام الدوري، بفوز الأول على مضيفه الذيد 3-0، وتفوق «الصقور» على ضيفه مسافي 6-0، ضمن «الجولة 21» قبل الأخيرة.

وعاشت جماهير العروبة و«الصقور» فرحة غامرة، وانطلقت مسيرات من ملعب الذيد إلى استاد خليفة بن زايد بالفجيرة، احتفالاً بتأهل العروبة، كما شهدت رأس الخيمة احتفالية تحليق «الصقور» عقب الفوز الكبير على مسافي.

ترجم التأهل المبكر لفريقي العروبة الصاعد إلى «المحترفين» للمرة الأولى، والإمارات العائد للمشاركة مع الكبار للمرة الرابعة، أفضلية الفريقين خلال مشوار الدوري، بعدما جمع الأول 43 نقطة من 19 مباراة، وحصد الثاني 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه البطائح الذي اكتفى بالمركز الثالث، عطفاً على المواجهات المباشرة مع «الصقور».

ومثلت «القوة الهجومية» العنوان الأبرز لمشوار الصاعدين، حيث تصدر العروبة المشهد بتسجيله 44 هدفاً، أسهمت في تحقيقه عدد الانتصارات الأعلى في الدوري برصيد 13 فوزاً، مقابل الخسارة في مباراتين فقط أمام دبا الفجيرة 0-2 في الجولة الأولى، ودبا الحصن 1-3 في الجولة السادسة، كثاني أقل الفرق تعرضاً للخسارة.

في المقابل، سجل هجوم «الصقور» 43 هدفاً في الجولات الماضية، ليكون ثاني أقوى هجوم في الدوري، أهله لحصد 11 انتصاراً، كثاني أكثر فريق حصداً للفوز بالتساوي مع البطائح، في الوقت الذي خسر فيه مباراة وحيدة أمام منافسه العروبة «البطل» بنتيجة 2-3 في الجولة الخامسة، وهو الفريق الأقل تعرضاً للخسارة في الدوري.

وامتدت المنافسة على القوة الهجومية لبطل ووصيف دوري الدرجة الأولى، إلى سباق الهدافين، بعدما عزز البرازيلي دييجو فارياس مهاجم «الصقور» صدارته لترتيب الهدافين بـ «ثنائية» في مباراة «الجولة 21» أمام مسافي 6-0، ليرفع رصيده الشخصي إلى 19 هدفاً، فيما احتل النيجيري فيكتور نوانيري مهاجم العروبة «المقيم» الذي افتتح التسجيل في مباراة التأهل أمام الذيد 3-0، رصيده الشخصي إلى 15 هدفاً في مركز الوصافة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «البطل» و«الوصيف» لتعزيز أرقامهما الهجومية ضمن الجولة الأخيرة المقررة مساء السبت المقبل، والتي يحتفل خلالها العروبة باللقب أمام مضيفه البطائح، فيما يحتفل الإمارات بالوصافة في ضيافة مصفوت، وتشهد الجولة أيضاً مباريات دبا الفجيرة والعربي، الذيد والحمرية، مسافي ودبا الحصن.

تهنئة من بن ثعلوب

أرسل محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، برقيتي تهنئة إلى ناديي العروبة بالفجيرة والإمارات في رأس الخيمة، بمناسبة تأهل الفريقين إلى دوري الخليج العربي لكرة القدم، للموسم المقبل 2021- 2021، بعدما أحرز فريق العروبة لقب دوري الدرجة الأولى لموسم 2020- 2021، ليبلغ دوري الأضواء عن جدارة للمرة الثانية في تاريخه، بعد المرة الأولى التي حققها فيها اللقب في موسم 1991-1992، والأولى في عهد الاحتراف، مثمناً جهود قيادة وإدارة الفريق.

وثمن الدرعي عودة فريق الإمارات لمكانه الطبيعي للمرة الرابعة في دوري «المحترفين»، بعدما سبق للفريق التأهل، في 3 مناسبات سابقة مواسم 2009-2010، وفي موسم 2011-2012، وفي موسم 2013-2014، وأكد رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار أن جهود إدارتي العروبة والإمارات كانت بحجم التحدي، مشيداً بالروح الرياضية العالية للاعبين ولجمهور الفريقين.

ابن عباد: الصعود ثمرة الدعم

توجه علي مبارك بن عباد، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة، بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بمناسبة الإنجاز الكبير للفريق، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وإلى سمو الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد وراعي الحركة الرياضية في الإمارة، مشيراً إلى أن ما تحقق بفضل الدعم من القيادة، بجانب العمل الجاد لإدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني والإداري.

من جانبه، أكد فتحي الزبيدي مدرب العروبة، أن فريقه حقق الأهم بعد طول انتظار، مبدياً فخره بقيادة هذه المجموعة من اللاعبين، وقال: نجحنا في التغلب على صعوبات هذا الموسم، والعبور بسفينة الفريق إلى اللقب، وأتوجه بالشكر إلى إدارة النادي واللاعبين على جهودهم الكبيرة وثقتهم التامة بقدراتنا على تحقيق أحلام وطموحات الفريق.

الشمسي: جدارة «الصقور»

أشاد محمود الشمسي رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات بالمجهود الكبير الذي بذله الجهازان الفني والإداري واللاعبون، وأثمر عن التأهل المستحق إلى دوري الخليج العربي، ويعود ذلك إلى خطة العمل الواضحة التي تم وضعها بعناية للفريق، وكنا نستحق الصعود منذ الموسم الماضي، قبل إلغاء الدوري، والصعود المستحق الآن، ثمرة العمل المخلص والجاد.

وحول الاستعداد للموسم المقبل، قال الشمسي: إن صعود «الصقور» هذا الموسم جاء صعباً للغاية بسبب قوة الدوري، ووجود لاعبين جيدين، وتعرضنا أحياناً لبعض الظروف التي عرقلت المسيرة.

وأضاف: موازنة النادي في «الهواة» لا تكفي للاستعداد الجيد لدوري الخليج العربي، ونتأمل بأن يكون هناك دعم يلبي احتياجات النادي من استقطابات وغيرها لنستعد بالشكل الأمثل للدوري.