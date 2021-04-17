«الملك» يحافظ على «قمة الأبطال» بـ «النقطة الرابعة»

علي معالي (الشارقة)

حافظ الشارقة على صدارته للمجموعة الثانية، بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد التعادل مع تراكتور الإيراني من دون أهداف، اليوم «السبت»، في الجولة الثانية، ليرفع «الملك» رصيده إلى 4 نقاط، في حين وصل تراكتور إلى نقطتين، بالتساوي باختاكور الأوزبكي الذي تعادل أيضاً مع القوة الجوية العراقي، في الجولة نفسها، مقابل «نقطة» للقوة الجوية.

جاءت المباراة قوية، وأتيحت العديد من الفرص للفريقين، وفي أول دقيقة يهدر خالد باوزير فرصة مؤكدة للتهديف، من عرضية لوان بيريرا، واعتمد «الملك» من البداية على الضغط والهجوم من الأطراف، وأهدر كايو انفراداً من تمريرة شوكوروف في الدقيقة 40.

اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء من الشارقة، الذي حاول السيطرة على الكرة، وسنحت بعض الفرص لسالم صالح وبيريرا، من دون جدوى، وفي الدقيقة 58 يتألق عادل الحوسني في التصدي لكرة مهدي تيكاري، ويخوض الشارقة المباراة المقبلة مع باختاكور يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، تعادل الوحدة مع جوا الهندي من دون أهداف، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة، ليحصد «العنابي» النقطة الأولى، بينما رفع جوا رصيده إلى نقطتين، فيما يتصدر بيروزي ترتيب المجموعة وله 6 نقاط بعد تغلبه على الريان القطري 3-1، ويملك الريان نقطة واحدة في المركز الأخير.