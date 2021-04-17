الجزيرة بطل دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

حصد الجزيرة درع دوري السيدات لكرة اليد، بعد فوزه على النصر 29-28، في المباراة الفاصلة التي أقيمت بينهما بصالة نادي العين، ليستعيد «فخر أبوظبي» الدرع الغائب، والذي سيطر عليه «العميد» على مدار موسمين، بعدما كان الجزيرة قد فاز باللقب في 5 مواسم متتالية.

وحقق «فخر أبوظبي» الفوز في مباراتي الذهاب والعودة، إلا أن شكوى النصر منحته نقاط مباراة الذهاب، وعاد الفريق الجزراوي ليثبت جدارته، ويفوز من جديد، ليكون التفوق الثالث على التوالي على منافسه «العميد».

وعقب المباراة قام نبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وناصر الحمادي الأمين العام، وعبدالله الكعبي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وأنيسة الشدادي رئيسة اللجنة النسائية، بتتويج الجزيرة بالدرع، والنصر بميداليات المركز الثاني.

وتعود المواجهات بين الجزيرة والنصر مجدداً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تقام البطولة بنظام الذهاب والعودة بين الفريقين، والمواجهة الأولى يوم السبت المقبل بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر.





