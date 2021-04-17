تكوين أول فريق إماراتي في «الدريساج»

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشف عبدالله الحليفي مؤسس نادي الحليفي للفروسية في رأس الخيمة، عن تأسيس أول فريق إماراتي في ترويض الخيول «الدريساج»، ودخوله مؤخراً في أربع مسابقات وطنية نظمها اتحاد الفروسية والسباق، اثنتان في دبي وواحدة في رأس الخيمة، وواحدة في أبوظبي، يمثل إنجازاً غير مسبوق، لزيادة أعداد المواطنين والمواطنات الممارسين لهذه الرياضة في الفروسية.

وأوضح الحليفي أن الفريق الإماراتي المتكون من سبع فرسان وفارسات، منهم مواطنان، وخمس مواطنات من مختلف الأعمار، تمكنوا بعد تدريب متواصل بالنادي من التعرف على «الدريساج» وأهم أساسياته، والدخول في المنافسات الوطنية مع الفرسان والفارسات المتمرسين بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق.

وأشار إلى أن «ترويض الخيول» أو «الدريساج»، تحتاج لممارسة، وتتمكن من خلالها بالتحكم بالخيل في ميدانين ذوي أبعاد معينة، محددة عالمياً أحدهما بمساحة 20x40 متراً مربعاً والثاني بمساحة 60x20 متراً مربعاً، وتتدرج الاختبارات في المسابقات الوطنية لـ «الدريساج» وتبدأ بالميدان الأصغر مساحة، ومن ثم بالميدان الأكبر، وتتنوع الحركات التي يؤديها الخيل بتوجيه من الفارس بين الأساسية في المشي والخبب والعدو، وبين حركات أخرى متقدمة أكثر احترافية، في توجيه الخيل وحركته، وتحتاج لدقة وتوازن وانسجام بين الفارس والخيل.

وأضاف أن «الدريساج» من أرقى الرياضات في ركوب الخيل، وهي أساس الفروسية، لكل من يرغب في معرفة أساسيات الركوب الصحيح، وتوجد علاقة وثيقة بين الفارس وخيله تصل لمرحلة التناغم والانسجام بينهما.

ويتكون الفريق الإماراتي، من كل من الفارسات آمنة الحمادي وحصة سيف وشيماء وليد وكليثم علي ومهرة أحمد الشامسي، والفيرسان عبدالرحمن عمر ومحمد جاسم المكي.