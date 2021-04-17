تين كات: الوحدة في صلب المنافسة رغم «النقطة»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الهولندي تين كات مدرب الوحدة، أن فريقه ما زال في صلب المنافسة على التأهل من المجموعة الخامسة، بدوري أبطال آسيا رغم تعادله اليوم «السبت» مع جوا الهندي، وحصد أول نقطة من جولتين.

وقال: جوا لديه حارس جيد للغاية، ورغم ذلك لو استثمرنا 50% من فرصنا في المباراة، لخرجنا بـ«العلامة الكاملة»، في الشوط الأول حصلنا على 3 أو 4 فرص جيدة للغاية، وكان يجب علينا استغلالها بشكل صحيح والتسجيل منها، وفي الشوط الثاني سيطرنا على المباراة بالكامل، حتى آخر لحظة، ولكن في النهاية لم نتمكن من الفوز، الرطوبة كانت عاملاً مؤثراً بلا شك، لأن اللاعبين يفقدون الكثير من السوائل، والفرق التي لديها لاعبون يصومون ستواجه المشكلة نفسها، ونحاول أن نقدم أفضل ما لدينا، حتى نجعل اللاعبين يظهرون بأحسن صورة في هذه الظروف. وأضاف: الآن نعمل على استشفاء اللاعبين، وسندخل مباشرة الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الريان، وهناك دائماً فرصة للتطوير، وفي هذه المباريات نتحدث للاعبين، ولا زلنا في سباق المنافسة، لأن هناك 4 مباريات متبقية، وأتمنى أن يكون الحظ بجانبنا خلالها.



