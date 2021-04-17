الأهلي والزمالك.. قمة «التوتر وكورونا»!

القاهرة (أ ف ب)

في أجواء ملتهبة وصافرة محلية، يلتقي قطبا كرة القدم المصرية الأهلي حامل اللقب، ووصيفه الزمالك المتصدر راهناً، غداً «الأحد»، بملعب القاهرة الدوري، في مباراة القمة رقم 121 والمؤجلة بينهما من الجولة الرابعة.

وتعرّض الأهلي لصفعة عشية المباراة بعد إعلانه عن إصابة حارسه الدولي محمد الشناوي «32 عاماً» بفيروس كورونا، ليكون علي لطفي بديلاً له، وتقام مباراة القمة في أجواء غلّفها التوتر والتعصّب بين جماهير وإعلام الناديين، في أعقاب أحداث مباراة الفريقين في دوري الشباب مواليد 1999 الاثنين الماضي.

وعقب خروج عدد من لاعبي الزمالك عن النص ونيلهم عقوبات من لجنة الانضباط باتحاد الكرة رفضتها إدارة الناديين، اعتبرها الزمالك مبالغاً فيها والأهلي غير كافية.

يضاف ذلك إلى أزمة إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري، للمرة الأولى منذ مواجهتهما في الدور الثاني من موسم 2018، والتي فاز بها الزمالك 3-1 وأدارها الدولي محمد الحنفي، فيما شهدت اعتراضات بالجملة من الجانبين على قراراته، ويدير لقاء اليوم محمود البنا.

وكان أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد قرّر الاستعانة بحكام مصريين لإدارة المباراة، في قرار رفضه الناديان عبر بيانات رسمية مطالبين بالاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.

إلا أن مجاهد أصر على قراره وفي النهاية رضخت إدارة الناديين مع تحفظات، بعدما فشلت جهود رئيس اللجنة الثلاثية في عقد اجتماع بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبد العزيز رئيس الزمالك، بهدف تهدئة الأجواء بين الناديين قبل المواجهة.

ويسعى الزمالك متصدر المسابقة لتحقيق الفوز لضرب عدة عصافير بحجر واحد، كما أشار مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون للاحتفاظ بصدارة الدوري، تحقيق فوز معنوي على الغريم التقليدي والسعي للفوز باللقب الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2015، بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي الذي لعب أربع مباريات أكثر، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 11 مباراة.

ولا يعاني الزمالك من أية غيابات في صفوفه باستثناء غياب إمام عاشور وأحمد عيد، بعد إيقافهما بقرار من لجنة الانضباط.

وقال كارتيرون في محاضرة مطولة للاعبين كشف عنها الموقع الرسمي للزمالك «المباراة ليست سهلة ويجب التعامل بحذر شديد وعدم النظر للغيابات التي يعاني منها المنافس».

وأكد أسامة نبيه، المدرب العام للزمالك، على ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه قبل مواجهة الأهلي، بعد استعادة نغمة الانتصارات المحلية والإفريقية، رغم الخروج من دوري الأبطال.

أضاف نبيه في تصريحات صحفية «هناك إصرار كبير لدى اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، والحفاظ على صدارة الدوري».

على الجانب الآخر، يواجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أزمة كبيرة، لغياب عدد كبير من عناصره الأساسية بسبب الإصابة، واضطراره للاعتماد على عدد من البدلاء.

وإلى الشناوي المصاب بـ«كورونا»، سيغيب عن تشكيلة الأهلي أيضاً التونسي علي معلول الظهير الأيسر الذي يعاني من تمزق منذ مشاركته أمام بايرن ميونيخ الألماني في مونديال الأندية قبل شهرين.

كما يغيب لاعب الوسط حمدي فتحي بسبب إصابته في يده مع منتخب مصر، إلى جانب محمود وحيد بديل معلول ومحمد هاني الظهير الأيمن والنيجيري جونيور أجايي والمدافع ياسر إبراهيم.

وكثّف موسيماني محاضراته النظرية للاعبين عن خطط وأسلوب خوض مواجهة الزمالك، وقال في تصريحات صحفية عقب مباراة النصر في كأس مصر «لقاء الزمالك لا يحتاج التحفيز، لأننا سنواجه أحد أفضل الفرق في إفريقيا، لكن لدينا هدف واحد، هو الفوز من أجل السعي نحو استعادة صدارة الترتيب والحفاظ على اللقب».