الوحدة.. أول «نقطة» بـ «التعادل الخاسر»!

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تعادل الوحدة مع جوا الهندي من دون أهداف، على ستاد بانديت جواهر لال نهرو، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال آسيا، ليحصد «العنابي» النقطة الأولى، بينما رفع جوا رصيده إلى نقطتين، وفشل الوحدة في التسجيل للمباراة الثانية علي التوالي، وفي المقابل حافظ جوا على شباكه نظيفة حتى الآن.

ولعب داريج سينج حارس جوا دوراً مؤثراً في حرمان الوحدة من الفوز، بتصديه لكل «شاردة وواردة» على مرماه خلال الشوطين، وتحديداً الشوط الثاني الذي فرض فيه «العنابي» حصاراً شديداً على مرمى المنافس، إلا أن مهاجميه وتحديداً عمر خريبين فشلوا في فك «شيفرة» شباك سينج من الفرص العديدة أمام المرمي، كان التفوق فيها جميعها للحارس الهندي الذي استحق نجومية اللقاء.

وشهدت المباراة تعرض اللاعب الشاب عبدالله حمد للإصابة في الدقيقة 12، ليضطر الهولندي تين كات مدرب الوحدة، إلى إجراء تبديل إضراري، ودفع بمنصور الحربي بدلاً منه، ورغم سيطرة واستحواذ الوحدة على مجريات المباراة، إلا إنه فشل في تسجيل الأهداف أمام أضعف فرق المجموعة.

وأصبحت مواجهة الوحدة أمام الريان القطري في الجولة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل بمثابة «مفترق طرق» لـ «أصحاب السعادة» لأن أي نتيجة بخلاف الفوز مع نهاية الدور الأول للمجموعة تضعف حظوظه كثيراً في التأهل إلى الدور الثاني، ويذكر أن بطل كل من المجموعات العشر يتأهل مباشرة، ويرافقهم أفضل 6 من أصحاب المركز الثاني إلى دور الـ 16 .