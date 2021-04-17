البايرن يداوي الجراح بـ«الفارق المريح»

برلين (أ ف ب)

داوى بايرن ميونيخ جراحه الأوروبية، واستعاد توازنه وفارق النقاط السبع عن مطارده المباشر لايبزج، عندما تغلب بصعوبة على مضيفه فولفسبورج 3-2 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ألمانيا في كرة القدم.

وفرض الواعد جمال موسيالا «18 عاماً و50 يوماً» نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 15 و37، رافعاً غلته إلى ستة أهداف في الدوري هذا الموسم، ليصبح أصغر لاعب في تاريخ «البوندسليجا» يسجل هذا العدد من الأهداف.

وسجل المهاجم الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 24، فيما سجل الهولندي فاوت فيخهورست في الدقيقة 35 وماكسيميليان فيليب في الدقيقة 54 هدفي أصحاب الأرض.

في غياب هدّافه والبوندسليجا هذا الموسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة «35 هدفاً»، استعاد النادي البافاري معنوياته بعد خيبته القارية عندما جُرِّد من لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، رغم فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي وصيف الموسم الماضي 1-صفر في إياب ربع النهائي «خسر ذهاباً في ميونيخ 2-3»، وعوّض سقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه أونيون برلين 1-1 السبت الماضي.

واستغل فريق المدرب هانسي فليك سقوط لابيزج في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه هوفنهايم في افتتاح المرحلة ليعيد الفارق بينهما إلى سبع نقاط قبل خمس مراحل من نهاية الموسم في سعيه إلى اللقب التاسع توالياً، في المقابل، مني فولفسبورج بخسارته الثانية توالياً فتجمد رصيده عند 54 نقطة في المركز الثالث.