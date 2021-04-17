«المثنية» تبعد «الدون» عن يوفنتوس

ميلانو (أ ف ب)

يغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه يوفنتوس مع أتالانتا، غداً «الأحد»، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسبب إصابة عضلية، وقال المدرب أندريا بيرلو: إن اللاعب البالغ 36 عاماً، والمتصدر لترتيب هدافي «الكالشيو» برصيد 15 هدفاً، سيخلد إلى الراحة لتفادي تفاقم إصابته، ولدينا غائب مهم للأسف، فإن كريستيانو لن يشارك في المباراة، بسبب مشكلة في العضلة المثنية، ولم يتعاف في الأيام القليلة الماضية من مشكلة تعرّض لها بعد مباراة جنوى.

وأضاف: «لم يكن قادراً على التعافي هذا الأسبوع، نخاطر كثيراً إذا جلبناه معنا إلى برجامو غداً، ونحاول استعادته الأربعاء في مباراة بارما».

وألقى بيرلو باللوم على الإرهاق، وقال: كان كريستيانو دوماً في لياقة ممتازة، للأسف، تراكم التعب في آخر ثلاث مباريات مع المنتخب «تصفيات مونديال 2022»، وهي مشكلة بالنسبة للجميع، وأبلغني كريستيانو أيضاً أنه كان يتعين عليه خوض مباراتين فقط، لكن الهدف الملغى ضد صربيا دفعه إلى خوض الثالثة، وإلا لكان قد عاد إلى يوفنتوس قبل المباراة الثالثة.

وفي غياب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، قد يدفع بيرلو بالإسباني ألفارو موراتا، والأرجنتيني باولو ديبالا العائد، بعد غياب بسبب الإصابة في ركبته.

كما تعافي قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي من فيروس كورونا أثناء مشاركته مع المنتخب، وسيبدأ على مقاعد البدلاء.