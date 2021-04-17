«فورمولا إسبانيا» خلف «الأسوار المغلقة»

برلين (د ب أ)

يقام سباق الجائزة الكبرى الإسباني ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» 9 مايو، من دون حضور الجمهور بسبب إجراءات الصحة العامة لاحتواء انتشار جائحة كورونا، وذكر مضمار كاتالونيا في برشلونة أنه تم إبلاغهم من قبل مكتب الحماية المدنية الكتالونية أن السباق لا يمكن تنظيمه، في ظل الشروط المحددة في بروتوكول دخول المتفرج.

وذكرت إدارة المضمار أن الإجراءات الحالية لمكافحة جائحة فيروس كورونا سارية حتى 26 أبريل، وفي ظل هذه الظروف من المستحيل تحديد ما إذا كان يمكن تخفيف الإجراءات في أسبوع السباق، وكان المنظمون يخططون للسماح بعدد من الجماهير في المضمار، وكانت عملية بيع التذاكر بدأت بالفعل، وسيتم رد أموال الجماهير التي اشترت التذاكر.