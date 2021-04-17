«قاهر العملاقين» يرفض «القمة السعودية»

عمرو عبيد (القاهرة)

اكتفى اتحاد جدة بالتعادل السلبي مع الباطن في «الجولة 26» من الدوري السعودي، ليضيف إلى رصيده نقطة واحدة فقط، لم تكن كافية لاعتلاء القمة، في ظل تأجيل مواجهة الهلال والشباب، ليبقى «العميد» على بُعد نقطتين من الصدارة.

ويعد فريق اتحاد جدة الوحيد في الدوري السعودي، الذي تمكن من الفوز على «عملاقي القمة»، حيث تغلّب أولاً على الشباب 2-1 في «الجولة 23»، ثم عاد ليهزم الهلال بهدفين في مواجهة «المرحلة 25».

وتساوى صاحبا الصدارة في السعودية في خسارة 5 مباريات، بدأها «الزعيم» أمام الوحدة ثم أبها، وضمك والنصر وأخيراً «العميد» الذي أوقع «الليث» قبل سقوطه «بالتخصص» على يد التعاون «للمرة الثانية» بجانب الفتح والقادسية.

كان «النمور» قبل التعادل المفاجئ أمام فريق يبُعد نقطتين فقط عن «معركة القاع»، صاحب الحصاد الأفضل، في آخر 5 جولات جامعاً 13 نقطة، بالتساوي مع التعاون، في حين أضاف «الزعيم» 12 نقطة مقابل 7 نقاط لـ «شيخ الأندية».

تسيد «المونديالي» تلك المباراة مستحوذاً على الكرة بنسبة 66%، ولم يستفد من 11 ركلة ركنية، بالإضافة إلى تسديده 19 كرة مقابل 4 لمنافسه، وصوّب لاعبوه 6 كرات على المرمى من إجمالي 11 محاولة داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن 13 لاعباً شاركوا في تسجيل وصناعة أهداف «العميد» أبرزهم البرازيلي رومارينيو لاعب الجزيرة الإماراتي السابق صاحب 15 هدفاً، ضمن أفضل هدافي الدوري السعودي، وكذلك فهد المولد الذي مرر 4 كرات حاسمة.

ويملك «النمور» يملك خامس أقوى هجوم في الدوري بـ39 هدفاً، بمعدل 1.5 هدف في كل مباراة، بينما يحتل المرتبة الثالثة في قائمة أصحاب «الدفاع الأكثر صلابة»، بعدما اهتزت شباكه 26 مرة بمعدل هدف كل مباراة.

ويعد الطرف الأيمن هو الجبهة الأكثر تأثيراً في هجوم اتحاد جدة، بعدما أسهمت في تسجيل 15 هدفاً، مقابل إحرازه 12 هدفاً من الجانب الأيسر، ومثلها عبر العمق، واستغل التسديدات بعيدة المدى خارج منطقة الجزاء، في تسجيل 11.4% من الأهداف.

وسجل «العميد» 14 هدفاً بواسطة الكرات العرضية وجاء 28.6% عبر «ألعاب الهواء»، في حين سجل 30% من أهدافه من الركلات الثابتة، بواقع 5 ركلات جزاء و3 ركنيات، وهدف واحد من ركلة حرة غير مباشرة.