«مارادونا» يعود إلى «كوبا أميركا»!



رضا سليم (دبي)

تعالت الأصوات بإطلاق اسم الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا على النسخة الجديدة من «كوبا أميركا»، التي تقام بين الأرجنتين وكولومبيا، وهو المقترح الذي يطالب به عدد كبير من النجوم السابقين، تكريماً للأسطورة الذي قدم الكثير لكرة القدم، ليس فقط في أميركا الجنوبية وأوروبا، بل في العالم بأكمله.

واقترح الحارس الكولومبي السابق رينيه هيجيتا إطلاق اسم دييجو أرماندو مارادونا على النسخة المقبلة من كوبا أميركا، تأبيناً لأسطورة كرة القدم الذي فارق الحياة 25 نوفمبر الماضي في بوينس آيرس.

قال هيجيتا عبر منصات التواصل الاجتماعي: نقترب من استقبال أفضل المنتخبات في أميركا الجنوبية، وتقترب البطولة التي تستضيفها كولومبيا والأرجنتين، ويجب أن تكون تأبيناً لدييجو أرماندو مارادونا، ويطلق عليها «كوبا أميركا مارادونا»

وكان هيجيتا صديق مارادونا، والذي كشف في أكثر من مناسبة عن إعجابه به لاعباً وشخصاً قام ببث فيديو على حسابه بـ «الانستجرام»، استعرض فيها أحذية مارادونا وقميص منتخب الأرجنتين وعليه توقيعه، بالإضافة إلى برواز لصورة تجمعهما معاً.

وتقرر تأجيل كوبا أميركا من 2020 إلى العام الجاري بسبب جائحة «كوفيد-19»، وتقام بشكل مشترك في الأرجنتين وكولومبيا بين 13 يونيو و10 يوليو.وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد صمم قميصاً جديداً لمنتخب «التانجو» يحتوي على صورة مارادونا تكريماً لعطائه، ولما قدمه اللاعب للكرة الأرجنتينية، ويخوض المنتخب مباريات بطولة كوبا أميركا بالقميص الجديد.

ولقيت فكرة وضع صورة الأسطورة على قميص منتخب «التانجو» ارتياحاً كبيراً وسط الشارع الأرجنتيني من اللاعبين والأندية، وأكد الجميع أن صورة الأسطورة ستحفز اللاعبين على العطاء في الملعب، والسعي لتحقيق الإنجازات.