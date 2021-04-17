«القوة الهجومية» تقود العروبة والإمارات إلى «الأضواء»

معتصم عبدالله (دبي)

جمعت أفراح الصعود لدوري الخليج العربي 2021- 2022، فريقي العروبة بطل دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2020- 2021، والإمارات الوصيف، بعدما حسما التأهل قبل جولة على ختام الدوري، بفوز الأول على مضيفه الذيد 3-0، وتفوق «الصقور» على ضيفه مسافي 6-0، ضمن «الجولة 21» قبل الأخيرة.

وترجم التأهل المبكر لفريقي العروبة الصاعد إلى «المحترفين» للمرة الأولى، والإمارات العائد للمشاركة مع الكبار للمرة الرابعة، أفضلية الفريقين خلال مشوار الدوري، بعدما جمع الأول 43 نقطة من 19 مباراة، وحصد الثاني 40 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه البطائح الذي اكتفى بالمركز الثالث، عطفاً على المواجهات المباشرة مع «الصقور».

ومثلت «القوة الهجومية» العنوان الأبرز لمشوار الصاعدين، حيث تصدر العروبة المشهد بتسجيله 44 هدفاً، أسهمت في تحقيقه عدد الانتصارات الأعلى في الدوري برصيد 13 فوزاً، مقابل الخسارة في مباراتين فقط أمام دبا الفجيرة 0-2 في الجولة الأولى، ودبا الحصن 1-3 في الجولة السادسة، كثاني أقل الفرق تعرضاً للخسارة.

في المقابل، سجل هجوم «الصقور» 43 هدفاً في الجولات الماضية، ليكون ثاني أقوى هجوم في الدوري، أهله لحصد 11 انتصاراً، كثاني أكثر فريق حصداً للفوز بالتساوي مع البطائح، في الوقت الذي خسر فيه مباراة وحيدة أمام منافسه العروبة «البطل» بنتيجة 2-3 في الجولة الخامسة، وهو الفريق الأقل تعرضاً للخسارة في الدوري.

وامتدت المنافسة على القوة الهجومية لبطل ووصيف دوري الدرجة الأولى، إلى سباق الهدافين، بعدما عزز البرازيلي دييجو فارياس مهاجم «الصقور» صدارته لترتيب الهدافين بـ «ثنائية» في مباراة «الجولة 21» أمام مسافي 6-0، ليرفع رصيده الشخصي إلى 19 هدفاً، فيما احتل النيجيري فيكتور نوانيري مهاجم العروبة «المقيم» الذي افتتح التسجيل في مباراة التأهل أمام الذيد 3-0، رصيده الشخصي إلى 15 هدفاً في مركز الوصافة.

وتبدو الفرصة مواتية أمام «البطل» و«الوصيف» لتعزيز أرقامهما الهجومية ضمن الجولة الأخيرة المقررة مساء السبت المقبل، والتي يحتفل خلالها العروبة باللقب أمام مضيفه البطائح، فيما يحتفل الإمارات بالوصافة في ضيافة مصفوت، وتشهد الجولة أيضاً مباريات دبا الفجيرة والعربي، الذيد والحمرية، مسافي ودبا الحصن.