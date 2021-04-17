ميداليات «ند الشبا» تتزين بشعار «عام الخمسين»

رضا سليم (دبي)

كشف مجلس دبي الرياضي عن ميداليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية»، التي تقام سنويًا في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 أبريل الجاري، حيث تتزين الميداليات بشعار عام الخمسين منحوتاً على شكل مبنى مجمع ند الشبا الرياضي، وسيتم منح هذه الميداليات للمشاركين في بطولات الدورة، وتأتي هذه المبادرة احتفالاً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات، وتزامناً مع انطلاق «عام الخمسين»، وفي إطار حرص مجلس دبي الرياضي المتواصل على إصدار ميداليات مختلفة لكل حدث رياضي، بما يشكل رمزاً جمالياً يحكي قصة المكان والحدث ويوثق للإنجاز الرياضي.

واعتاد مجلس دبي الرياضي على إصدار ميداليات تحمل صوراً تذكارية لأبرز المناسبات والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي، وذلك في إطار تنمية الوعي السياحي لدى الرياضيين إلى جانب الوعي الرياضي، كي تكون هذه الميداليات رمزاً مميزاً، وتصبح ذكرى دائمة في أذهان المشاركين في الفعاليات الرياضية.

من جانبه، أكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، أن الدورة لعبت دوراً مهماً في انتشار اللعبة وتطورها محلياً، وزيادة عدد ممارسيها من أبناء الوطن ومن مختلف الجنسيات، بفضل البطولات السنوية التي تقام خلال الدورة، وقال: ما كان للعبة أن تصل إلى هذا المستوى وتحقق الانتشار الواسع في الدولة، لولا دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث قدم سموه للعبة دعماً بلا حدود، وهو ما مكنها من الانطلاق والنمو والتطور، كما وجه بتشييد أحدث الملاعب لممارسة البادل تنس وتوفير الكوادر المختصة لنشرها وتطويرها، وضرب المثل للشباب في أهمية هذه الرياضة، حين قام سموه بممارستها والإشادة بها، وحث الشباب على ممارستها.

ومن جهة أخرى، أسفرت منافسات الدور الأول للفئة الذهبية للبطولة، عن فوز مارك سيريرا وفيكتور أرويز على الثنائي حمد آل علي، وخالد الشامسي بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5، وتحقيق التـأهل للدور التالي. وتقام الليلة 4 مباريات ضمن الدور ربع النهائي، منها مباراتان لحساب الفئة الذهبية رجال، حيث تجمع الأولى الثنائي ايميليو ميساس وماسون اكسفير أمام دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان، ويلتقي في المباراة الثانية سالم علي الهولي، ومحمد أسيف مع الثنائي مارتين نوشيز وجيليرمو فيلافاني، فيما تقام مباراتان لحساب ربع نهائي الفئة البرونزية سيدات، تجمع الأولى الثنائي فيليبا فيرمينيو وماريا رودريجيز أمام جوسيبا بيك وسلمى بابيك، وفي المباراة الثانية يلتقي الثنائي المكون من ديانا سمر وفاطمة محمد عبد الله مع جيسيكا بالما ولولي جيريرو.

وأكد اللاعب الاسباني فيكتور أرويز سعادته بالتطور الذي تشهده اللعبة في الإمارات، موضحاً أنه بدأ ممارسة هذه اللعبة منذ انتقاله للعيش في دبي، بعدما كان لاعب تنس في السابق، مشيداً بالتنظيم الرائع للبطولة والمستويات العالية التي أظهرها مختلف المشاركين.