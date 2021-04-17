«دولي الجودو» يدعو «ابن ثعلوب» لـ «العمومية»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو، دعوة هاتفية من المجري ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي للجودو، لحضور اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي للعبة، التي تعقد في العاصمة المجرية بودابست يوم الخميس الثالث من يونيو المقبل، على هامش بطولة العالم للجودو للكبار التي تقام في بودابست خلال الفترة من 6- 13 يونيو 2021، قبل دورة طوكيو للألعاب الرياضية الأولمبية، التي تقام خلال الفترة من 23 وحتى 31 يوليو 2021 المقبل.

وتضمن الاتصال دراسة كيفية الاستفادة من الأكاديمية الإقليمية للاتحاد الدولي للجودو، التي افتتحت مؤخراً في قيرغيزستان على هامش بطولة آسيا وأوقيانوسيا، من خلال توقيع اتفاقية عبر الاتحاد الدولي، لابتعاث صفوة من اللاعبين الصاعدين من لاعبي المنتخبات الوطنية لمزيد من الصقل والاحتكاك، وتم الاتفاق على بحث الأمر عن طريق خبراء الاتحاد، بما يسهم في ترجمته إلى أمر واقع خلال الفترة القادمة، والاستفادة من قيام هذه الأكاديمية المتخصصة التي ستخدم الإقليم.

وثمن المجري ماريوس فايزر تطور مستوى الجودو الإماراتي على كافة المستويات والفئات خلال الفترة الأخيرة، بفضل الاهتمام المباشر من محمد بن ثعلوب الدرعي، أملاً أن يكون للمنتخب المتأهل الحضور الفني المميز خلال أولمبياد طوكيو، كما حدث في دورة ريو دي جانيرو 2016 التي شهدت تتويج الجودو الإماراتي بأول ميدالية برونزية أولمبية.