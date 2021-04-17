«إيللي دو بون» بطل «الوثبة بري السكب» برعاية المهرجان العالمي



لاتست بوش (الاتحاد)

توجت المهرة «إيللي دو بون» لسيرجيو رفائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جوليوم جودباي، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بري السكب لمسافة 1900 متر، الذي أقيم بمضمار لاتست بوش الفرنسي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجائزته 14.000 يورو، 8 أمهار ومهرات في سن أربع سنوات فقط، وتميز بالإثارة والتشويق والتكافؤ، طيلة مجريات السباق الذي أقيم على المضمار العشبي.

وانتهي السباق بعد فاصل من التحدي في المراحل النهائية بتفوق المهرة البطلة «إيللي دو بون» بفارق أقل من رأس عن «أم إتش الساكب» لندا موصولي، بإشراف توماس فورسي وقيادة جوليان أوج، ومسجلة زمناً وقدره 2:04:77 دقيقة.

وحلت في المركز الثالث المهرة «سبيليا» لمالكها يفيس بلانتان، بإشراف المدرب فيليب سوجرب، وقيادة الفارس لوكاس ارماند.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.