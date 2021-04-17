«أديب» يحافظ على لقب «كوين إليزابيث» بأستراليا

محمد حسن (دبي)

توج الجواد «أديب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب سباق كوين إليزابيث ستيكس لمسافة 2000 متر للفئة الأولى، الذي أقيم أمس بمضمار رويال راندويك في مدينة سيدني بأستراليا.

ونجح ابن الفحل «بيفوتال» بإشراف وليام هجاس وقيادة الفارس توم ماركواند، في الدفاع بنجاح عن اللقب الرفيع الذي حققه العام الماضي، متفوقاً بفارق نصف طول عن الوصيفة الفرس «فيري اليجانت» بإشراف كريس والر، وسجل زمناً وقدره 2:05:05 دقيقة.

يشار إلى أن «أديب» كان قد حل وصيفاً خلف غريمته الفرس «فيري اليجانت» في أول مشاركة له في أستراليا هذا العام، لكنه يملك رصيداً مميزاً من الانتصارات في أستراليا وبريطانيا، بينها عدة انتصارات في سباقات الفئة الأولى.