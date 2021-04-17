راموس.. «المغامرة» انتهت مع «الريال»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

تفيد الأنباء الواردة من إسبانيا، بأن سيرجيو راموس قلب دفاع ريال مدريد وقائد الفريق، قرر فيما يبدو عدم مواصلة مغامرته مع النادي الملكي.

وينتهي عقد راموس في الصيف القادم ، بعد 16 سنة من الخدمة المخلصة، ويبدو أن كابتن «الميرنجي» قرر خوض التحدي الجديد في مكان آخر.

وذكرت صحيفة «إيل لارجيرو» التي أوردت هذا النبأ، أن بطل العالم المتوج مع منتخب إسبانيا ببطولة كأس العالم 2010، حدد اختياره فيما يتعلق بالوجهة التي سيقصدها مستقبلاً، ولكنه لم يكشف عن الفريق الذي سيلعب له.

وكان راموس المدافع الأندلسي الصلب خاض مفاوضات طويلة مع ناديه، من أجل تجديد عقده، ولكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق فيما يتعلق بالمسائل المالية في العقد، من حيث الراتب، وكذلك عدد السنوات.

وبعد أن أنتظر طويلاً عرضاً أفضل، أصابه اليأس والممل، وقرر فيما يبدو خوض التحدي الجديد في مكان آخر.

وكان اسم راموس تردد في الأشهر الأخيرة في مانشستر يونايتد وباريس سان جرميان، ولكن أي من هذين الناديين، لم يقدم عرضاً ملموساً، رغم أن رامواس الذي سيكون حراً بصفة نهائية في يونيو المقبل، من حقه الاتفاق مع أي فريق منذ يناير الماضي.

لعب راموس 845 مباراة مع «الملكي»، وسجل 124هدفاً، وهو رابع لاعب في تاريخ النادي، من حيث عدد المباريات بعد راؤول وإيكر كاسياس ومانولو سانشيز.

يذكر أن راموس غير جاهز للعب منذ مارس الماضي، بسبب مشكلات وإصابات عضلية مختلفة، كما تعرض للإصابة بفيروس كورونا هذا الموسم، وغاب عن 28 مباراة لفريقه في مختلف المسابقات.