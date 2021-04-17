شباب الأهلي إلى صدارة «دوري 21» في «اللفة الحاسمة»

معتصم عبدالله (دبي)

اعتلى شباب الأهلي صدارة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، في «اللفة الحاسمة»، بتفوقه على ضيفه بني ياس 3-1، وتعثر منافسه العين المتراجع إلى مركز الوصافة، بالخسارة على ملعبه أمام اتحاد كلباء 1-2 ضمن «الجولة 24».

وأعادت رابطة المحترفين جدولة روزنامة مباريات دوري تحت الـ 21 عاماً، لاستغلال فترة توقف دوري الخليج العربي الحالية، نظراً لمشاركات الأندية بدوري أبطال آسيا من 14 إلى 30 أبريل.

ويسمح التعديل الجديد بإنهاء دوري 21 عاماً بالجولة الـ 26 يوم 28 أبريل الجاري، حيث تقام مباريات الجولات الثلاث الأخيرة على يوم واحد في كل جولة، حيث انطلق بالجولة الـ 24 مساء الجمعة، بينما تقام الجولة الـ 25 الخميس 22 المقبل، على أن تكون جولة الختام الأربعاء 28 أبريل الجاري .

وشهدت الجولة 24، نتائج متفاوتة لخماسي الصدارة، بفوز «الفرسان» على «السماوي» 3-1 ليتقدم السباق برصيد 52 نقطة، وتقدم حمدان البشر بالهدف الأول لشباب الأهلي في الدقيقة الأولى، وأدرك محمد الحارثي التعادل في الدقيقة 44، ليعود «الفرسان» ليضيف هدفين في الشوط الثاني بوساطة محمد المدني في الدقيقة 60، و«البديل» محمد عيسى في الدقيقة 79.

واستفاد شباب الأهلي من تعثر «الزعيم» أمام «النمور» الخامس بالخسارة 1-2 وتراجعه إلى «الوصافة»، وسجل أحمد النقبي وفهد باروت ثنائية الضيوف في الدقيقتين 5 و11، فيما أحرز «البديل» أندريا رادوفانوفيك هدف العين الوحيد في الدقيقة 50، ليتجمد رصيد الفريق في 49 نقطة، ليتراجع للمركز الثاني، مقابل 47 نقطة لاتحاد كلباء الخامس.

وحافظ الشارقة على مركزه، بعدما حول تأخره أمام مضيفه حتا بهدف إلى فوز 3-1، ليرفع رصيده 48 نقطة، في المركز الثالث، بفارق المواجهات أمام الوحدة الرابع بالرصيد ذاته من النقاط، وتفوق «العنابي» بدوره على الفجيرة 2-1، وسجل سالم عبدالله ثنائية «العنابي» في الدقيقتين 11 و79، فيما أحرز ألفارو أوليفيرا هدف الفجيرة الوحيد في الدقيقة 53.

وشهدت بقية مباريات الجولة، فوز عجمان على مضيفه الفجيرة 2-1، والوصل على خورفكان برباعية نظيفة، فيما احتفل النصر بالفوز الأكبر في الجولة على حساب الظفرة صاحب المركز الأخير بنتيجة 6-1.

وتشهد الجولتان المتبقيتان في عمر المسابقة استمرار المنافسة على اللقب بين خماسي المقدمة شباب الأهلي 52 نقطة، العين 49 نقطة، الشارقة 48 نقطة، الوحدة 48 نقطة، واتحاد كلباء 47 نقطة، بعدما وتوجت 4 أندية فقط ببطولة دوري الرديف ودوري تحت 21 على مدار مواسمها الماضية بداية بالعين في 8 نسخ، إلى جانب أندية الشارقة بطل 2015- 2016، والوحدة بطل نسخة 2016- 2017، والنصر 2018- 2019.