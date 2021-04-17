هيلمان: الإمارات المكان المثالي للعيش في «زمن كورونا»

مراد المصري (دبي)

أشاد البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل، بالتدابير الاحترازية وأسلوب الحياة وتوفير اللقاح في الإمارات، بما جعله يحرص على استقدام بقية أفراد أسرته للعيش معه في أسرع وقت، لأن الدولة المكان المثالي في زمن جائحة كورونا.

وجاء حديث المدرب مع قناة «ESPN » البرازيلية الرياضية الشهيرة، وقال: تلقيت أنا وزوجتي وابنتي اللقاح بالفعل، من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد، إنها حياة مختلفة تماماً عما يعيشه الناس في البرازيل، أقوم حالياً على استكمال إجراءات قدوم ابنتي وابني الآخرين، لتكون أسرتي جميعها معي هنا، بسبب الظروف التي تمر بها البرازيل، فضلاً عن رغبتي بأن تعيش أسرتي في الإمارات خلال هذا الوضع الوبائي.

وأضاف: الحكومة توفر اللقاح، لذلك كل شيء يعمل هنا، والأمور تسير خطوة بخطوة، ولكن الشعور بالحرية رائع، ما علينا فعله هو الامتثال للقواعد، حتى تستمر الأمور بهذه الطريقة أو أفضل.

وأكد هيلمان أنه انسجم هنا ويسعى لتعزيز علاقته مع الفريق بأكمله، وقال: التكيف مع الثقافة والتواصل مهم للغاية، وبالطبع، اللغة الإنجليزية لا تزال غير مثالية، لكنها تساعدني على التواصل مع الجميع وأحاول التحسن.