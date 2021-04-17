إيفينبرج: انفصال فليك عن البايرن «كارثة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال ستيفان إيفينبرج «52 عاماً» لاعب بايرن ميونيخ السابق، إن انفصال النادي البافاري عن مدربه الحالي هانسي فليك سيكون خطأ كبيراً.

وكان فليك أكد أنه أجرى مباحثات مع أوليفر كان رئيس مجلس إدارة البايرن الحالي، بينما كانت الشائعات تتردد عن رحيله عن البايرن هذا الصيف، ولكن إيفينبرج أبدى تشككه في هذا السيناريو، وقال إن رحيل فليك سيكون كارثة وضربة قاصمة لـ «البافاري».

وكان ثمة خلاف نشب بين فليك وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي للبايرن، يهدد برحيل المدرب، ودعّم ذلك اقتراب موعد خلو منصب مدرب منتخب ألمانيا «المانشافت»، إذ إن يواكيم لوف سيترك منصبه بعد بطولة «اليورو».

اعترف فليك بأن الشائعات حول وجود خلاف بينه وبين حميديتش حقيقية، ولكنه أكد في الوقت نفسه، أنه لا يعتقد أن ذلك يمثل عقبة في نجاحه مع البايرن.

ورداً على الشائعات حول مستقبل فليك، وجه إيفينبرج تحذيراً شديداً لمسؤولي البايرن، وطالبهم بعدم التفريط في مدربهم الحالي، وقال: إذا استقال فليك طواعية هذا الصيف، فإن الأمور ستصبح كارثية في السنوات المقبلة، لأن فليك أحد أفضل المدربين في تاريخ البايرن، وقاده للفوز بالسداسية التاريخية «البوندسليجا وكأس ألمانيا والشامبيونزليج والسوبر المحلي والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية». يذكر أن فليك ما زال محبطاً منذ الخروج الحزين من دوري الأبطال، على يد باريس سان جيرمان، وقال إن الحزن سيستمر لبعض الوقت، بل إنني لا أستطيع النوم جيداً حتى الآن، ولكن الحياة ستستمر، وأمامنا التحدي الكبير في الدوري الألماني، فهناك ثلاث مباريات مهمة قادمة في «البوندلسيجا»، نأمل أن نتخطاها لحسم اللقب التاسع.

وتردد اسم جوليان ناجلسمان مدرب ريد بول لايبزج ليكون الخليفة المحتمل لفليك، ولكنه نفى نفياً قاطعاً الأنباء التي أشارت إلى أنه أجرى مفاوضات مع النادي البافاري في وقت مبكر من هذا الأسبوع.