«شباب حتا» أبطال ثنائية الطائرة

معتصم عبدالله (دبي)

توج فريق نادي حتا بطلاً لكأس شباب الطائرة لموسم 2020-2012، بالفوز على منافسه شباب الأهلي 3-0 في النهائي الذي جمع الفريقين مساء أمس على ملعب صالة نادي مليحة بالشارقة، وهو اللقب الثاني على التوالي لشباب «الإعصار» في الموسم بعد الفوز بلقب الدوري.

وشهد مراسم تتويج حتا باللقب، عبد العزيز السلمان نائب رئيس اتحاد الطائرة، والدكتور أحمد المطوع الأمين العام، وعلي عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا، وحيي حسن البدواوي رئيس قطاع الألعاب الجماعية بالنادي.

ويمثل الفوز بالكأس اللقب الثاني للإعصار، بعدما حصد لقب الدوري برصيد 33 نقطة مقابل 32 للنصر الوصيف، فيما حل العين ثالثاً، في المنافسة التي شهدت مشاركة 8 أندية ضمت حتا، النصر، العين، بني ياس، خورفكان، شباب الأهلي، عجمان والوصل.

وواصل حتا تصدر المشهد في فئة شباب الطائرة بفوزه بلقب الكأس، بعدما تخطى العين في دور الثمانية، قبل أن يتغلب على منافسه خورفكان 3-1 في الدور نصف النهائي، وصولاً إلى فوزه على منافسه شباب الأهلي 3-0 في النهائي.

وأسدلت كأس الشباب الستار على سادس مسابقات الموسم الحالي لاتحاد الطائرة، بعدما توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، بتفوقه على منافسه الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج نادي حتا بطلاً للدوري والكأس في فئة الشباب، وحصدت أكاديمية أسبريا لقب الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات على حساب الشارقة الرياضي للمرأة، إضافة إلى كأس رئيس الدولة الذي وصل مرحلة النهائي.