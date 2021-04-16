«قدم الصالات» جديد «رمضانية» الشارقة لرياضة المرأة

الشارقة (الاتحاد)

تشهد الدورة الرمضانية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في نسختها الـ13، والتي تنطلق، خلال الفترة من 20 إلى 24 من أبريل الجاري، ظهور كرة القدم للصالات، باعتبارها أحد الألعاب الحديثة داخل المؤسسة التي تضم 11 لعبة رياضية.

وتمثل النسخة رقم 13 تحدياً كبيراً أمام القائمين على تنظيمها في ظل الظروف الصحية العالمية حالياً بسبب فيروس كورونا، وهو ما دفع ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، إلى التأكيد على عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع المشاركين، خاصة أن الدورة الرمضانية تقام في 3 منافسات رياضية، وهي كرة القدم للصالات إضافة إلى الرماية والكاراتيه.

ندى عسكر النقبي

وأشارت النقبي إلى أن وجود هذه المسابقة الجديدة، يؤكد أن هناك خططاً استراتيجية محددة نسير عليها وفق برنامج زمني، بما يضمن تواجد اللعبة بقوة في ظل التنسيق المستمر مع مجلس الشارقة الرياضي، الذي يعتبر الشريك الاستراتيجي القوي مع المؤسسة.