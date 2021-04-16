العروبة والإمارات يتأهلان إلى دوري الخليج العربي

فيصل النقبي (الشارقة)

حسم فريقا العروبة والإمارات التأهل إلى دوري الخليج العربي، في الموسم المقبل 2021- 2021، بعدما ظفر الأول بلقب دوري الدرجة الأولى 2020- 2021، بالفوز على مضيفه الذيد 3-0، وتفوق «الصقور» على ضيفه مسافي 6-0، فيما اكتفى البطائح بالحصول على المركز الثالث، بفوزه على مضيفه العربي 1-0، ضمن «الجولة 21»، والتي تعد «قبل الأخيرة»، والتي أقيمت في توقيت موحد.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور نوانيري هدف العروبة في الدقيقة 30، قبل أن يضيف سعيد عبيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 69 و91، ليحسم تأهل العروبة إلى «المحترفين»، وتتويجه بلقب دوري الدرجة الأولى، قبل جولة على الختام، بعدما رفع رصيده إلى 43 نقطة، في انتظار احتفاله بالتتويج في مباراة الجولة الأخيرة أمام مضيفه البطائح يوم السبت المقبل.

وأصبح العروبة المتأهل إلى دوري الأضواء للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى 1991-1992، والأولى في عهد الاحتراف الفريق رقم 20، في تاريخ دوري الخليج العربي «في عهد الاحتراف»، والذي شهد مشاركة 19 نادياً منذ الانطلاقة في 2008- 2009 قبل انضمام العروبة.

في المقابل، حلق «الصقور» للمرة الرابعة في سماء «المحترفين»، بعدما سبق للفريق التأهل، في ثلاث مناسبات سابقة مواسم 2009- 2010 بجانب بني ياس، 2011- 2012 مع عجمان، و2013- 2014 برفقة الشارقة.

وحسم الإمارات تأهله بفوزه العريض على ضيفه مسافي بـ«سداسية نظيفة»، وأنهى «الصقور» الشوط الأول، متقدماً بـ«ثنائية» هدافه البرايلي دييجو فارياس، في الدقيقة 7 من كرة هيأها ياسين البخيت، قبل أن يضيف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 23.

وشهد الشوط الثاني تسجيل البرازيلي ليذبيري سيلفا ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 48، 49، و75 على التوالي، قبل أن يختم خليل نصيب بتسجيله الهدف السادس في الدقيقة 91، ليرفع «الصقور» رصيده إلى 40 نقطة، ويحسم وصافة الترتيب قبل مباراته في الجولة الأخيرة أمام مضيفه مصفوت.

ولم يشفع تفوق البطائح على مضيفه العربي، بالهدف المبكر لمهاجمه البرازيلي ويندرسون كوستا، من ضربة جزاء في الدقيقة 4، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة، ويبقى ثالثاً، حتى في حال فوزه في الجولة الأخيرة على العروبة، عطفاً على أفضلية منافسه الإمارات «الوصيف» في المواجهات المباشرة، بالفوز 3-2 في الدور الأول، والتعادل 1-1 في الدور الثاني.



ترتيب فرق المقدمة

العروبة: 43

الإمارات: 40

البطائح: 37



مباريات الجولة الأخيرة

السبت 24 أبريل

البطائح - العروبة 22:00

مصفوت - الإمارات 22:00

دبا الفجيرة - العربي 22:00

الذيد - الحمرية 22:00

مسافي - دبا الحصن