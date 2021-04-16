تتويج الشارقة بدوري اليد لـ «المرة 15»

رضا سليم (دبي)

تُوج الشارقة بدرع دوري اليد للرجال للمرة الخامسة على التوالي، والخامسة عشرة في تاريخه، في احتفالية ختام المسابقة للموسم الحالي، وهو الدرع الذي حسمه الشارقة قبل نهاية البطولة بجولتين.

وجاء التتويج بـ «العلامة الكاملة»، بالفوز في 20 مباراة متتالية، من دون تعادل أو خسارة، ورفع رصيده إلى «النقطة 60»، ليواصل العزف المنفرد للعام الثاني على التوالي، من دون خسارة، بعدما حقق الفوز على الظفرة 36-23، في المباراة التي جرت بينهما بصالة الملك الشرقاوي، وانتهى شوطها الأول، بتقدم أصحاب الأرض 18-10 وأدار اللقاء الحكم الدولي عمر الزبير، ومعه راشد محمد إسماعيل.

حضر المباراة واحتفالية التتويج، خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد السابق وخميس سالم السويدي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة السابق، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونبيل عاشور رئيس اتحاد اليد، وناصر الحمادي أمين عام الاتحاد، وعدد من أعضاء الاتحاد، ونادي الشارقة.

ويعد درع الدوري اللقب الثاني للشارقة الذي سبق له الفوز بكأس الإمارات لكرة اليد، وينتظر الفريق البطولة الأخيرة هذا الموسم، وهي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تنطلق يوم 20 أبريل الجاري بالدور التمهيدي، على أن يلعب الشارقة أولى مبارياته 23 أبريل أمام الوحدة في دور الثمانية.