العنبري: الشارقة يخطط لـ «السادسة» وإيجور يعود بعد «الثالثة»

علي معالي (الشارقة)

يتواصل غياب البرازيلي إيجور كورونادو عن الشارقة في بداية مشوار الفريق بدوري أبطال آسيا، لظروف الإصابة، ورغم ذلك نجح «الملك» في تخطي عقبة القوة الجوية بهدف خالد باوزير، ولم يكن الفوز سهلاً، بل جاء بـ «شق الأنفس»، وهو ما يجعل الموقف أكثر صعوبة في المباراتين المقبلتين أمام تراكتور الإيراني وباختاكور الأوزبكي، في ظل الحاجة إلى جهود وكفاءة لاعب بحجم إيجور في لقاءات العيار الثقيل، والغياب لا يقتصر على إيجور، بل يرافقه المدافع الأيسر الحسن صالح، ويخضع اللاعبان لمرحلة التأهيل.

ووسط هذه الظروف هناك تفاؤل من جانب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة الذي شدد على أنه يملك العناصر التي تستطيع مواصلة المشوار في البطولة، وقال قبل مباراة الغد «السبت» مع تراكتور في الجولة الثانية: نلعب مع فريق لديه جانب بدني جيد، وأتمنى أن يكون الحضور متميزاً من لاعبي «الملك»، وإيجور حالته أفضل، ويتدرب بانفراد مع مدرب اللياقة، ومعه الحسن صالح، ولم يدخل اللاعبان التدريبات الجماعية، وسيكون ايجور جاهزاً بعد الجولة الثالثة.

وأضاف: لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، ونلعب بمستوى يجعل النقاط لمصلحتنا، وندرك تماماً صعوبة المباراة، وتدربنا جيداً، وطموحنا حصد النقطة السادسة غداً.

فيما أكد لوان بيريرا مهاجم الشارقة، أن فريقه جاهز تماماً للقاء، وقال: تركيزنا عالياً وستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نؤدي فيها جيداً، والبطولة الآسيوية فرصة جيدة لأي لاعب، وتدربت بقوة للعودة السريعة وسأقدم أفضل ما لدي.