كومان: نهائي كأس إسبانيا لن يحدد مستقبلي!

مدريد (أ ف ب)

قال الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الإسباني، إنه يرى «من الغريب» أن يكون مستقبله مع النادي مرتبطاً بنتيجة نهائي كأس إسبانيا غداً «السبت» أمام أتلتيك بلباو.

ورغم أن كومان استلم مهماته في العام الماضي فقط، يبقى مصيره ضبابياً، خصوصاً مع موسم أول غير مشجع ووصول الرئيس القديم الجديد على رأس النادي جوان لابورتا.

وقال الهولندي إنه «من الغريب أن أحتاج للإجابة على أسئلة مماثلة، لأننا خضنا 19 مباراة، من دون أن نخسر، نخسر مباراة واحدة، وأحتاج إلى التحدث عن مستقبلي؟».

وأضاف أنه «ربما يتعين علي قبول ذلك، لدي عام آخر في عقدي، أعرف أن ذلك يمثل ضغطاً كبيراً، ويمكنني التعامل مع ذلك، لكن في بعض الأحيان يكون الأمر غريباً بعض الشيء».

وعندما سئل عمّا إذا كان يرغب في دعم علني من لابورتا، قال كومان «لست بحاجة إلى ذلك في كل مرة تقول فيها الصحافة شيئاً، لقد أظهر لي ثقته، أعرف مكاني، على الرغم من المشاكل المالية، في برشلونة عليك أن تفوز بالأشياء».

وخسر برشلونة أمام أتلتيك بلباو في نهائي الكأس السوبر الإسبانية في يناير، لكنه تغلب عليه على أرضه وخارجها في الدوري. وسيكون الانتصار في إشبيلية السبت اللقب الـ31 لبرشلونة في مسابقة الكأس، فيما سيرفع بلباو رصيده إلى 24 بعد أسبوعين من خسارته لنهائي العام الماضي المؤجل أمام ريال سوسيداد.

وقال كومان الذي أشار إلى استعداد جيرار بيكيه للعب، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، إنه «سيكون من المهم للنادي الفوز بلقب كبير، خاصة بالنظر إلى وضع النادي».

ولا يزال برشلونة ينافس في «الليجا» أيضاً، ويحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد المتصدر مع بقاء ثماني مباريات للموسم الحالي. واعتبر الحارس الألماني لبرشلونة مارك أندريه تير شتيجن «إنها مباراة نهائية منفصلة تماماً عن الدوري، لكنك تشعر بالرضا إذا فزت، وبالسوء إذا خسرت، لذلك هدفنا هو الفوز غداً، والحصول على دفعة لكل شيء آخر يتعين علينا مواجهته».