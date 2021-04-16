برشلونة وبلباو.. «مداواة الجراح» بـ «كأس الملك»

مدريد (أ ف ب)

يشكّل نهائي كأس إسبانيا فرصة حقيقية لبرشلونة لمداواة جراحه في الدوري بعد خسارة «الكلاسيكو» أمام ريال مدريد، وتراجعه للمركز الثالث، وإنقاذ موسمه عندما يواجه غداً «السبت» أتلتيك بلباو في ثاني نهائي للأخير في غضون أسبوعين، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية المؤجلة بسبب فيروس كورونا أمام ريال سوسيداد في «ديربي» الباسك.

ولا يضع النادي الكتالوني في حساباته الخسارة أمام بلباو، في ما يمكن أن يكون الضربة القاضية للخروج بلقب على الأقل هذا الموسم في سباقه المستمر على لقب «الليجا» مع قطبي مدينة مدريد، أتلتيكو المتصدر «67» ووصيفه ريال «65»، حيث يحتل المركز الثالث متأخراً بفارق نقطتين عن «الروخيبلانكوس».

وتقوّض الخسارة أيضاً التقدم الذي أحرزه مدربه الهولندي رونالد كومان هذا الموسم في مستقبل غير مؤكد في حال خرج «خالي الوفاض».

في المقابل، يدخل بلباو التاريخ من بابه الخارجي، في حال تعرض لخسارة أمام «البلاوجرانا»، وستكون الثانية له في نهائي المسابقة المحلية في خلال 15 يوماً، بعدما كان سقط أمام غريمه الباسكي ريال سوسيداد صفر-1 في نهائي الموسم الماضي المؤجل إثر تداعيات جائحة «كوفيد-19».

ويجمع النهائي هذا الموسم على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية الذي استضاف أيضاً نسخة العام الماضي، بين أكثر ناديين تتويجاً باللقب، حيث تمتلئ خزائن النادي الكاتالوني بـ30 كأساً مقابل 23 للنادي الباسكي، ووصلا معاً إلى النهائي 81 مرة.

وكان برشلونة خسر أمام فالنسيا في نهائي عام 2019، في سقوط شكل حينها الخسارة الأولى بعد هيمنة على الكأس المحلية استمرت أربعة أعوام بين عامي 2015 و2018.

ولا يحمل ميسي ذكرى جميلة من مواجهته الأخيرة أمام بلباو في نهائي كأس السوبر في يناير 2021 بعدما طرده الحكم في الدقيقة 120.