«ماستر أوف ذا سيز».. حصان الجنيز الإنجليزي المرتقب

دبي (الاتحاد)

يتعين على فريق جودلفين اتخاذ بعض القرارات المهمة قبل إصدار قرار بمشاركة «ماستر أوف ذا سيز»، أو «سيد البحار»، بإشراف شارلي أبليبي وويليام بويك في سباق الـ2000 جينيز الإنجليزي الكلاسيكي الشهر المقبل، بعد أن وضع المهر علامة كلاسيكية مهمة في الترشيحات بفوزه بسباق جرافن ستيكس.

وشوهد مهر جودلفين المرشح «ون رولر» وهو يتدرب بأسلوب أنيق على مضمار رولي مايل في نيوماركت، استعداداً لـ 2000 جينيز في 1 مايو، لكن «ماستر أوف ذا سيز» أكد بانه سيكون الحصان المرتقب للجنيز. ويعتبر فوز «ماستر أوف ذا سيز» بفارق 0.75 طول عن رفيق إسطبله «لابروسا»، وبفارق ثلاثة أطوال عن «ميستري سمايلز» في المركز الثالث، ووفقًا لكل المعايير، فإن أبلبي يمتلك أوراقاً يحسد عليه للعب بها في سباق الجينيز.

ومن المؤكد أن شركات الترشيحات، تري أن النتيجة كانت إيجابية كبيرة لمدرب جودلفين، حيث قرروا تصنيف «ماستر أوف ذا سيز» بنسبة 8 إلى 1 و«ون رولر»بنسبة 5 إلى 1 في قائمة المرشحين في السباق الكلاسيكي. أيضًا في مقدمة سوق ترشيحات الجينيز هناك «ويمبلي» و«سانت مارك باسليكا» و«باتيل جراوند» لإسطبلات باليدويل، ولكن مع وجود الثلاثة الذين لم يشاركوا بعد هذا الموسم، يمكن القول إن ابلبي هو الأسعد من أوبراين في هذا المنعطف المهم.

وقال أبلبي: «ماستر أوف ذا سيز» قدم أداءً رائعًا، لم أشعر أبدًا بخيبة أمل حقًا من نتيجة سباقه في دبي، لأن أعيننا كانت دائماً في الحملة الأوروبية، وشعرت بأنه اكتمل جسديًا، وأبلى بلاءً حسناً منذ ذلك السباق. وأضاف: بعد أن حل رابعاً في سبق ناشونال ستيكس الموسم الماضي، وثانياً في ميدان كلاسيك في فبراير، ومن أجل الاستقرار لحماسه الزائد، وهو أمر بالغ الأهمية له، قررت أن يتسابق في غطاء الرأس لمزيد من التركيز.

وقال فارسه بيوك: أعتقد بأنه حصان جينيز، فقط الجيدون جدًا هم من يتمكنون من الإسراع في الانخفاض، وعندما يواجهون الأرض المرتفعة يعاودون الانطلاق مرة أخرى وهذا ما فعله إلى المسار الصحيح. ومن المحتمل أن يكون سباق الجينيز الفرنسي هدفًا بديلاً لـ«لابروسا» لكن سباق نيوماركت سيكون لـ«ماستر أوف ذا سيز»و«ون رولر»، مما يترك الفارس بيوك على وجه الخصوص مع خيار صعب للقيام به.