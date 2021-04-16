4 مواجهات قوية في الجولة الرابعة بكأس السلة

علي معالي (دبي)

تشهد الجولة الرابعة من مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة السلة، سباقاً قوياً مساء اليوم عبر 4 مباريات مثيرة، حيث يلتقي في المجموعة الأولى شباب الأهلي مع النصر، على صالة نادي الوصل، ويلاقي الوصل نظيره البطائح على صالة نادي الشارقة، وفي المجموعة الثانية يلعب الظفرة مع الوحدة، على صالة نادي بني ياس، ويلتقي بني ياس مع العين على صالة نادي الجزيرة في نفس التوقيت. ويتصدر «الملك الشرقاوي» قمة مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن ملاحقه البطائح، فيما تسببت خسارة النصر وشباب الأهلي في الجولة الثالثة بتراجع الفريقين إلى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي فريق الوصل في المركز الخامس والأخير بالمجموعة بنقطتين فقط.

وتتوزع صدارة المجموعة الثانية بين الوحدة والجزيرة والظفرة برصيد 4 نقاط لكل فريق، فيما يحتل بني ياس والعين المركز الأخير برصيد 3 نقاط لكل فريق.

وتقام المسابقة في دورها التمهيدي، بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، بعد أن اعتمد اتحاد كرة السلة، توزيع الفرق العشرة المنافسة على مجموعتين وفق التوزيع الجغرافي، لتضم الأولى فرق الشارقة والنصر والبطائح وشباب الأهلي والوصل، فيما جاءت فرق الجزيرة والعين وبني ياس والوحدة والظفرة في المجموعة الثانية، لتسفر نتائج ختام الدور التمهيدي، عن تحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة عن كل مجموعة بالتأهل للدور ربع النهائي الذي يقام في 24 من أبريل الجاري، ويقام بنظام خروج المغلوب .