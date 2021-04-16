العكبري و«الشقيقان خميس» أبرز مشاهد «ودية» الوصل

مراد المصري (دبي)

برزت خمس مشاهد في المواجهة الودية التي تفوق فيها الوصل على دبا الفجيرة 3-1، أمس «الخميس»، ضمن تحضيرات الفريقين، لاستكمال ما تبقى من الموسم الجاري، ما بين ترقب «الإمبراطور» عودة دوري الخليج العربي، مطلع الشهر المقبل، وخوض «النواخذة» دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وجاء المشهد الأول في توزع أهداف «الفهود»، على ثلاثة لاعبين مختلفين، وفي غضون 26 دقيقة فقط، من ضربة البداية، وحملت توقيع البرازيلي جواو فيجريدو في الدقيقة 6، والبرازيلي رونالدو مينديز في الدقيقة 9 ، وعلي صالح في الدقيقة 26 .

وتمثل المشهد الثاني في إشراك الفريق أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وصل إلى 25 لاعباً، من خلال الدفع بتشكيلة مختلفة مطلع كل شوط، وإجراء 3 تبديلات خلال الشوط الثاني، وذلك مع سعي المدرب أودير هيلمان لمنح الوقت لجميع اللاعبين في القائمة.

والمشهد الثالث يتعلق بمشاركة اثنين من أبناء ناصر خميس، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الوصل، والصاعدين من أكاديمية النادي، بظهور خميس ناصر خميس خلال الشوط الثاني، وبدر ناصر خميس في الدقيقة 83 ، ليظهر الشقيقان على أرضية الملعب معاً.

وجاء المشهد الرابع، بعودة محمد العكبري للمشاركة مجدداً، بعد طول غياب بسبب الإصابة، منذ الموسم الماضي مع النصر، حيث طاردته أيضاً بعد انضمامه إلى الوصل، قبل أن يعود للظهور في الشوط الثاني بأكمله.

والمشهد الخامس يتجسد في رغبة الجماهير بمشاهدة اللقاء، خصوصاً في ظل اقتراب الموسم من الانتهاء، ورغبتهم بمتابعة هذا النوع من المباريات الودية خلال ليالي شهر رمضان الفضيل. على صعيد آخر، توصل الوصل إلى اتفاق مع فلومينينسي البرازيلي لضم لاعبه الأوروجوياني ميشيل أراخو على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، ليكون الصفقة الصيفية الأولى، وينضم بتوصية من المدرب هيلمان الذي أشرف عليه في الفريق البرازيلي، ويعرف قدراته الجيدة لتقديم الإضافة الهجومية على الوسط.