تأجيل «آسيوية اليد» يخلط الأوراق في الشارقة

رضا سليم (دبي)

تسبب قرار الاتحاد الآسيوي لكرة اليد بتأجيل البطولة الآسيوية الثالثة والعشرين للأندية أبطال الدوري للرجال لكرة اليد، لتقام بالفترة من 12 إلى 21 يونيو المقبل بدلاً من موعدها السابق والذي كان مقرراً من 20 وحتى 31 مايو المقبل، في خلط الأوراق لفريق الشارقة الذي كان ينتظر قرعة البطولة، في ظل الطموحات الكبيرة للذهاب بعيداً في البطولة، بعدما حقق الميدالية البرونزية في آخر مشاركتين له، إلا أن توقيت البطولة الجديد سيضع إدارة النادي في موقف صعب، خاصة بشأن عقود اللاعبين الأجانب التي تنتهي مع نهاية الموسم المحلي، بالإضافة إلى أن استمرار الموسم يمثل جهداً بدنياً كبيراً على اللاعبين الذين بدأوا الإعداد للموسم الحالي في شهر يوليو الماضي، وهو الأمر الذي سيربك فترة الإعداد للموسم الجديد في حال إقامة البطولة كون اللاعبين بحاجة إلى راحة.ويأتي قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل البطولة التي ستقام في ضيافة نادي الوحدة السعودي بمدينة جدة، والمؤهلة لمونديال العالم للأندية «سوبر جلوب» بسبب الظروف الصحية التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إلغاء وتأجيل العديد من البطولات العالمية والقارية. ويشارك في البطولة الآسيوية 13 نادياً هي: الشارقة ممثل الإمارات والكويت والسالمية من الكويت، والوحدة ومضر من السعودية والعربي والدحيل من قطر وكيرمان وشاهد كرزون من إيران ومجيس العماني، والنجمة البحريني، والقطن اليمني، وأوزبكستان الأوزبكي. كان الاتحاد القاري قد ألغى البطولة القارية التاسعة لناشئي اليد، والتي كان مقرراً أن تقام خلال الفترة من 5 - 17 يونيو 2021 بكازاخستان، وجاء هذا القرار بناءً على قرار الاتحاد الدولي لكرة اليد، والذي ألغى بدوره بطولة العالم لهذه الفئة السنية والمقررة في اليونان 2021، كما ألغى بطولة كأس آسيا للشباب الـ17 والتي كان من المقرر إقامتها في البحرين خلال شهر مارس الماضي بعد إلغاء بطولة العالم للشباب في المجر.