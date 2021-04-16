«الأبيض الأولمبي» يدشن مرحلة «لاماسيا» رسمياً

معتز الشامي (دبي)

يبدأ المنتخب الأولمبي غداً «السبت» أول تجمع له بعد فترة من الغياب، بعد الإخفاق في حسم بطاقة التأهل إلى «أولمبياد طوكيو»، منذ أكثر من عام ونصف العام، ويستمر التجمع «التعارفي» في دبي، لمدة 3 أيام فقط، هدفه تعرف الجهاز الفني على العناصر التي تم استدعائها وشملت الدمج بين لاعبي منتخب الشباب، وبعض الوجوه التي ما زالت في سن «الأبيض الأولمبي» من الجيل الذي شارك في التصفيات .

ويعتبر التجمع الحالي، هو الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة دينيس سيلفا، القادم من أكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة الإسباني، بهدف تطبيق فكر تلك الأكاديمية ذائعة الصيت عالمياً، على لاعبي منتخباتنا الوطنية، حيث تعاقدت لجنة المنتخبات مع سيلفا للمنتخب الأولمبي وأورتيجا لمنتخب الشباب.

وفور توليه المسؤولية رسمياً في مارس الماضي، عمل سيلفا وجهازه المعاون على متابعة مباريات دوري تحت 21 سنة، لمتابعة العناصر الدولية، بجانب بعض عناصر الشباب، وبالتالي ارتفع العدد إلى 28 لاعباً هم: سلطان عادل، عيسى أحمد، فهد باروت، ماجد راشد «اتحاد كلباء»، عبدالله البلوشي، ماجد عبدالله «بني ياس»، أحمد جوهر، سالم خيري، عبدالله إدريس، يوسف المنصوري «الجزيرة»، راشد سالم، سعيد سليمان، عمر سعيد «حتا»، خلفان النوبي، عمر أحمد «خورفكان»، أحمد محمود «الظفرة»، محمد البلوشي، ناصر الشكيلي، خالد البلوشي «العين»، حمد عبدالله «الفجيرة»، حسين مهدي،حمد جاسم «النصر»، سهيل عبدالله، شهاب أحمد، عبد الرحمن صالح، غانم أحمد، فارس خليل، يوسف علي «الوصل».

ويقتصر التجمع الحالي على التدريبات التكتيكية والبدنية، وتنفيذ بعض الأفكار الفنية وطريقة اللعب، خلال التجمع التعارفي الحالي للاعبين .

من جهة ثانية، سيكون المعسكر المقبل، هدفا للجهاز الفني لبدء تنفيذ أفكاره فنياً، حيث يتوقع أن لا يقل عن 12 يوماً في مايو المقبل، عقب انتهاء دوري تحت 21 سنة، على أن يتم الترتيب لخوض تجربة دولية خلال التجمع المقبل، فيما تدرس لجنة المنتخبات استضافة بطولة دولية مجمعة للمنتخبات الأولمبية في وقت لاحق بالترتيب والتنسيق مع الجهاز الفني الذي يضع خطة شاملة لمدة عام ونصف العام من التجمعات، يتم خلالها تحديد عدد المباريات الدولية الودية المطلوبة.

من جانب آخر، أكد دينيس سيلفا أن التجمع الذي ينطلق اليوم، هدفه التعارف بين الجهاز الفني، وأبرز العناصر الدولية من هذا المنتخب، ولفت إلى أن الجهاز الفني تابع جميع مباريات دوري تحت21، ووقف على بعض المواهب التي تم استدعائها، بجانب مواهب من جيل دوري الشباب، وقال: هدفنا التعارف، ومن ثم شرح الأفكار الفنية وطريقة التدريبات، وكل ما يتعلق بالمرحلة المقبلة، خصوصاً أن هدفنا التطوير الشامل لأداء المنتخبات».