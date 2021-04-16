«عقدة البدايات» تلاحق شباب الأهلي في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

استمرت عقدة النتائج السلبية في المباراة الافتتاحية لشباب الأهلي، في المشاركات الآسيوية، بالتعادل مع «فريق مغمور» يظهر للمرة الأولى في دور المجموعات بمسابقة دوري الأبطال، مما أصاب الجماهير بـ «حسرة» كبيرة، وردود فعل «غاضبة»، من إضاعة ثلاث نقاط في المتناول، لتعزيز حظوظ «الفرسان» في التأهل إلى الدور المقبل.

ورغم النجاحات المحلية التي يعيشها «الفرسان» بتتويجه بلقبي كأس السوبر وكأس الخليج العربي، والعروض القوية التي يقدمها تحت قيادة مدربه مهدي علي، إلا أن «عقدة» المباراة الافتتاحية تجددت في «نسخة 2021»، بالتعادل مع استقلال طاجيكستان من دون أهداف، ليفشل شباب الأهلي بذلك في تحقيق نتيجة إيجابية في سبع مشاركات منذ عام 2005، حيث خسر «الفرسان» في أربع نسخ، بداية من 2005 أمام السد القطري 2-0 ، و2009 أمام باختاكور الأوزبكي 2-1، و2010 أمام مس كرمان إيران 4-2، و2020 أمام باختاكور الأوزبكي مرة أخرى 2-1، وتعادل في ثلاث نسخ هي 2014 مع الهلال السعودي 2-2 ، و2015 التي وصل خلالها إلى النهائي تعادل مع أهلي جدة السعودي 3-3 ، بالإضافة إلى النسخة الخالية 2021 .

وفي المقابل لم يعرف «الفرسان» طعم الفوز إلا في نسخة وحيدة عام 2017، بالفوز على استقلال طهران بهدف.

ورغم عثرته أمام استقلال طاجيكستان، إلا أن شباب الأهلي قادر على التعويض في الجولات المقبلة، بفضل ما يملكه من صف كبير من اللاعبين المميزين، يعرفون أجواء المنافسة القارية.

ويذكر أن ممثل الكرة الإماراتية مقبل على مواجهة من العيار الثقيل في «ديربي» خليجي مثير في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، عندما يلاقي الهلال السعودي مستضيف البطولة، وبطل النسخة قبل الماضية، حيث يعتبر الفوز مطلباً للفريقين، من أجل تعويض عثرتهما في الجولة الافتتاحية.