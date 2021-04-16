تين كات: 6 مباريات «أبطال» في أسبوعين «غير مبرر»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

وصف الهولندي تين كات مدرب الوحدة، أن خوض 6 مباريات بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا خلال أسبوعين، ضغط «غير مبرر» من الاتحاد الآسيوي على الأندية المشاركة في البطولة، مشيراً أن ذلك لا يمنح وقتاً حتى لاستشفاء اللاعبين عقب كل مباراة.

وقال تين قبل مباراة فريقه غداً «السبت» أمام جوا الهندي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة : نتمتع بأفضلية الخبرة، بينما ربما يتمتع المنافس باللياقة والتأقلم أكثر على الأجواء، بجانب عدم تأثره بعامل الصيام بدرجة كبيرة، وجوا جيد، ورأيت المستوى الذي قدمه أمام الريان، وأنا أثق في فريقي وإمكانياته وقدرته على حصد النتائج الإيجابية.

وأضاف: أشعر بالرضا عن أدائنا في المباراة السابقة، ولعبنا ضد أحد افضل فرق القارة، وسنحت لنا فرص عديدة على الأفل للخروج بنقطة، ولكن لم نستغلها أحياناً، والحظ لم يكن بجانبنا في أحيان أخرى، وأمام جوا نريد أن نخرج بنتيجة إيجابية، نتوقع مباراة صعبة، لأن المنافس لديه عناصر جيدة خاصة إيدو بيديا.

من جهته قال السلوفيني تيم متافز مهاجم الوحدة: نحن هنا لتحقيق أهدافنا، ونملك الحافز للعمل بأقصى جهد للفوز في كل مباراة، ونعرف ما علينا فعله للخروج بنتيجة إيجابية. وأضاف: الرطوبة عالية في جوا، وهناك اختلاف في الطقس، ويجب علينا التأقلم مع عوامل الطقس وأن نعمل للظهور بأفضل صورة ممكنة.