الشارقة.. «الخطوة الجديدة» على «طريق الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

يبحث الشارقة عن «النقطة السادسة»، عندما يواجه تراكتور الإيراني، غداً «السبت»، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حتى يحافظ «الملكس على صدارته المجموعة التي يستضيف مبارياتها على «الملعب البيضاوي» في «الإمارة الباسمة»، ونقاط المباراة «هدف صريح» للمدرب عبدالعزيز العنبري ولاعبيه، أملاً في استمرار الفريق في حصد النتائج الإيجابية على المستوى القاري، وكما أن الفوز بمثابة «الخطوة الجديدة» على «طريق الأحلام».

ولقاء الشارقة مع تراكتور يعد الأول بين الفريقين على المستوى القاري، والمباراة رقم 14 لـ «الملك» خلال مشاركاته الآسيوية، وحقق 7 انتصارات، وخسر 5 مرات، والتعادل في لقاءين، ويبحث عن الاستمرار في صدارة المجموعة الثانية، بعدما انتزع ثلاث نقاط غالية في الجولة الأولى، على حساب القوة الجوية العراقية بهدف خالد باوزير.

من خلال الدرجات التي حصل عليها لاعبو الفريقين، خلال الجولة الأولى، نجد أن «الملك» لديه أفضلية كبيرة، بوجود أكثر من لاعب في القائمة، يتقدمهم لوان بيريرا بـ «7.60» وعادل الحوسني «7.50»، وكايو لوكاس «7.40»، وشاهين عبدالرحمن «7.40»، مقابل محمد عباس زاده من تراكتور «8.90 درجة»، ويحتل وصافة الهدافين بهدفين في المباراة الأولى من أصل 3 أهداف سجلها الفريق في مباراتهم الافتتاحية ضد باختاكور، ولعب الفريق الإيراني المباراة الأولى بطريقة 4-3-1-2، في حين لعب الشارقة مباراته أمام القوة الجوية بطريقة 4-4-2، ولعل ما يتميز به تراكتور التسديد بغزارة على المرمى، وأطلق لاعبوه 12 تسديدة في لقاء الجولة الأولى مع باختاكور، في حين بلغت تصويبات الشارقة تجاه مرمى القوة الجوية 6 مرات.

وتشهد المباراة حواراً خاصاً بين «الأصدقاء الثلاثة»، في المواجهة الأولى بينهم، بعد أن كانوا معاً في السابق، وتحديداً منذ 15 عاماً، وهم عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة ورسول خطيبي مدرب تراكتور، ولاعبه مسعود شجاعي، وارتدى الثلاثة قميص «الملك»، حققوا العديد من الانتصارات. ويسبق المباراة مواجهة في الساعة السابعة مساءً بين القوة الجوية العراقي وباختاكور الأوزبكي.