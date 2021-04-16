اليونايتد وروما «ذكريات السباعية»

مانشستر (أ ف ب)

ضرب مانشستر يونايتد الإنجليزي وروما الإيطالي، موعداً في نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، بعدما تخطيا عقبة ربع النهائي، فيما سيلتقي في نصف النهائي الآخر فياريال الإسباني ومدربه أوناي إيمري مع فريقه السابق أرسنال الإنجليزي.

وبلغ مانشستر يونايتد نصف النهائي، بعدما جدد فوزه على غرناطة الإسباني 2-صفر أياباً، ليبقي على آماله بتحقيق لقب أول منذ العام 2017، حين توج بطلاً لهذه المسابقة بالذات.

وسجل الأوروجوياني اديسنون كافاني، وخيسوس فاييخو بالخطأ في مرمى فريقه هدفي أصحاب الأرض، وكان يونايتد حامل اللقب عام 2017 فاز ذهاباً بنتيجة 2-صفر في الأندلس، لينهي بالتالي المغامرة القارية الأولى على الإطلاق لغرناطة.

وقال البرتغالي برونو فرنانديز بعد الفوز «يوروبا ليج» مسابقة صعبة دائماً مهماً كانت هوية الخصم، وندرك الجودة التي يملكها غرناطة، لكننا سيطرنا على المباراة واستحوذنا على الكرة.

وعن مواجهة روما أضاف «كل فريق سيتسبب لك بالمشاكل، إنهم فريق منظم دفاعياً ويمكن أن يتسببوا بالمشاكل هجومياً، بعض لاعبيهم لعبوا في إنجلترا، إذا قمنا بالأمور، الصحيحة سنكون قادرين على تحقيق الفوز».

ومن المعروف أن «اليونايتد» سبق أن تقابل مع روما، وألحق به خسارة ثقيلة

1-7 في «أولد ترافورد» في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2007.

وضمن اليونايتد عودته إلى حدّ كبير لدوري الأبطال الموسم المقبل، من خلال مركزه الثاني في ترتيب الدوري، خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، لكن الفوز بمسابقة «يوروبا ليج» سيمنحه فرصة تجنّب إنهاء الموسم خالي الوفاض، بما أن مشواره في مسابقة الكأس الإنجليزية انتهى عند الدور ربع النهائي على يد ليستر سيتي.

ودخل «الشياطين الحمر» اللقاء بمعنويات عالية، بعد فوزه على توتنهام 3-1 في الدوري المحلي الأحد المنصرم.

وخاض اليونايتد اللقاء بغياب الثلاثي هاري ماجواير، ولوك شو، والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي بسبب الإيقاف جرّاء تراكم الإنذارات.

ولوحظ تغيير لون اليافطات الموضوعة على مقاعد ملعب «أولد ترافورد» منذ غياب الجماهير عن الملاعب بسبب جائحة فيروس كورونا، من اللون الأحمر إلى الأسود، بعد أن صرّح المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن اللاعبين كانوا يعانون لرؤية زملائهم بسبب تداخل لون القميص الأحمر مع الخلفية، إضافة الى أنها تزامنت مع الحملة ضد العنصرية.

وعبر نادي روما، آخر سفراء إيطاليا في البطولات الأوروبية، إلى نصف النهائي بعد تعادله 1-1 مع ضيفه أياكس أمستردام، بعدما كان حقق انتصاراً ذهاباً 2-1 في هولندا، تقدم أياكس عن طريق براين بروبي، قبل أن يدرك البوسني إدين دجيكو التعادل لروما في الدقيقة.

وقال مدرب روما باولو فونسيكا «أعتقد أننا قدمنا أداءً دفاعيا جيداً، عانينا في أمستردام، أياكس فريق جيد لا سيما في الهجوم، نحن فخورون لتمثيل إيطاليا وفخورون لكوننا في نصف النهائي.

وفي ظل معاناته محلياً حيث يحتل روما المركز السابع، بفارق سبع نقاط عن أوّل المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بسبب نتائجه المتواضعة أمام منافسيه المباشرين على المشاركة القارية، سيكون لقب «يوروبا ليج» أمله الوحيد بالمشاركة في المسابقة القارية الأم.

لكن رغم تأهله، يبقى مستوى النادي الإيطالي مهزوزاً، إذ شهدت المباراة سيطرة هولندية شبه تامة، خصوصاً أن أياكس كان سجل هدفاً ثانياً مع بداية الشوط الثاني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي وجود خطأ بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».

وألحق أرسنال هزيمة قاسية بمضيفه سلافيا براغ التشيكي برباعية نظيفة ليبلغ نصف النهائي للمرة الثالثة في أربعة مواسم، حيث سيلتقي مدربه السابق الإسباني أوناي إيمري الذي عبر مع فريقه فياريال على حساب دينامو زغرب الكرواتي، بعدما جدد فوزه عليه في اسبانيا 2-1، ليرفع مجموع نتيجة مباراتيه إلى 3-1.

ولن تكون المهمة سهلة أمام إيمري الفائز بلقب هذه المسابقة مع فريقه السابق إشبيلية ثلاث مرات متتالية بين عامي 2014 و2016.

ودخل النادي اللندني المباراة، وهو مُهدد بتوديع المسابقة بعد تعادله ذهاباً على أرضه 1-1، إلا أن أهداف الإيفواري نيكولا بيبي، الفرنسي ألكسندر لاكازيت «هدفين وبوكايو ساكا، كانت أكثر من كفيلة لوضعه في المربع الذهبي.

وقال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الفوز «بدأنا المباراة بشكل جيد وبطريقة مقنعة، وضغطنا عالياً، شكلنا خطر في كل مرة هاجمنا فيها».

وخاض أرسنال المباراة بغياب هدافه الجابوني بيار-إيميريك أوباميانج لإصابته بالمالاريا وصانع الألعاب النرويجي مارتن أوديجارد.

وأعلن أوباميانج قبل عشر دقائق من صافرة البداية في براغ عن الإصابة عبر حسابه على إنستجرام حيث أرفق الرسالة بصورة له من المستشفى قائلاً «للأسف لقد أصبت بالمالاريا خلال مهمتي الدولية مع الجابون منذ بضعة أسابيع، لقد أمضيت بضعة أيام في المستشفى هذا الأسبوع، ولكني أشعر بحال أفضل كل يوم بفضل الأطباء الذين رصدوا وعالجوا الفيروس باكراً، ولم أكن أشعر بحال جيدة في الأسابيع الأخيرة ولكن سأعود أقوى، سأتابع الشباب الآن، مباراة كبيرة لنا، هيا بنا أرسنال».

وأبقى أرسنال على آماله بالعودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017 شريطة فوزه باللقب، كونه من المستبعد منطقياً أن يحقق ذلك من بوابة الدوري الممتاز، نظراً لمكوثه في المركز التاسع على بعد 10 نقاط من المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الاسمي.

وسبق أن بلغ أرسنال نهائي العام 2019 عندما سقط أمام مواطنه تشيلسي، فيما خرج من المربع الذهبي في العام 2018 أمام أتلتيكو مدريد الأسباني الذي مضى وحقق اللقب.

ويقام ذهاب نصف النهائي في 29 أبريل على أن يليه الإياب في 6 مايو، فيما تحتضن جدانسك البولندية النهائي في 26 من الشهر ذاته.