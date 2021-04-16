«قاعة المشاهير» تنتظر دخول «الراحل كوبي»!

لوس أنجلوس (أ ف ب)

يقدم أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان خطاب دخول أسطورة لوس أنجلوس ليكرز الراحل كوبي براينت إلى قاعة مشاهير الدوري الأميركي للمحترفين في مايو المقبل، بعدما تأجل لمرتين بسبب فيروس كورونا.

وأعلن المسؤولون القاعة أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث أكثر من 50 عضوا في «هول أوف فايم»، وطُلب من أعضاء دفعة 2020 اختيار أشخاص دخلوا بالفعل لمرافقتهم وتقديمهم. وسبق لجوردان أن ألقى باكياً خطاباً تأبينياً خلال الحفل التكريمي لبراينت في فبراير 2020، بعد أسابيع قليلة من وفاته في حادث تحطم مروحية في 26 يناير مع ابنته «13 عاماً» وسبعة أشخاص آخرين شرق لوس أنجلوس.

وإلى جانب براينت الراحل عن 41 عاماً، سيدخل أيضاً العملاقان تيم دنكان نجم سان أنتونيو سبيرز السابق وكيفن جارنيت المتوّج مع بوسطن سلتيكس في 2008، وستة أشخاص آخرين، وسيقدم دنكان وجارنيت كل من ديفيد روبنسون وإيزاياه توماس على التوالي.

كما سيتم تكريم نجمة الدوري الأميركي للمحترفات في كرة السلة تاميكا كاتشنجز، ومدرب هيوستن روكتس السابق رودي توميانوفيتش بطل الدوري مرتين «1994، 1995»، ويقدم الأخير حكيم عليوان نجم هيوستن في ذلك الوقت.