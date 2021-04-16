سولسكاير ينتظر المكافأة

مانشستر (رويترز)

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إن التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم سيكون مكافأة للفريق بعد موسم صعب، وتأهل اليونايتد لمواجهة روما الإيطالي في نصف النهائي، بعد فوزه 4-صفر على غرناطة في مجموع المباراتين، إذ انتصر 2-صفر على الفريق الإسباني، في إياب دور الثمانية.

وأبلغ سولسكاير شبكة «بي.تي سبورت» 2-صفر، شباك نظيفة، أداء فردي جيد، ثقتنا زادت قبل يوم الأحد «مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز»، ولو نجحنا في إنهاء الموسم بلقب سيكون أمراً رائعاً.

وسحق اليونايتد منافسه روما 7-1 في «أولد ترافورد»، ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 2007، لكن سولسكاير شدد على أن اليونايتد يجب أن يحذر من دفاع روما الحديدي، وفاعلية مهاجمه إيدن جيكو.

وقال سولسكاير: روما يدافع بشكل جيد مثلما تفعل الفرق الإيطالية، كلنا نعرف إيدن جيكو، لذا فكل كرة داخل منطقة الجزاء ستكون خطيرة، نتطلع للمواجهة، نحن في الدور قبل النهائي، تبدو مواجهة أوروبية مثالية، لأن روما يملك تاريخاً كبيراً، نجحنا أمام الفرق الإيطالية من قبل.

وأراح سولسكاير مهاجمه ماركوس راشفورد أمام غرناطة، على أمل أن يتعافى من إصابة في القدم، قبل مواجهة بيرنلي، كما أخرج بول بوجبا قبل بداية الشوط الثاني، بعد حصول اللاعب الفرنسي على إنذار.

وأضاف المدرب النرويجي «في بعض الأحيان يرغب بول في الفوز بشدة، تدخل في لعبتين بعد حصوله على إنذار، وفكرت أنني لا أريد المخاطرة بطرده، حتى وإن قدم أداءً جيداً.

وقال: نأمل أن يكون راشفورد جاهزاً، لم نرد المخاطرة به، جلس على مقاعد البدلاء، تحسباً لما يمكن أن يحدث في أدوار خروج المغلوب.