فيرنر «حصان أعمى»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

قال فان دير فارت لاعب الوسط الهولندي المخضرم، واللاعب السابق لأندية أياكس وتوتنهام وريال مدريد، إنه ينبغي إبعاد الألماني تيمو فيرنرعن التشكيل الأساسي لتشيلسي، لمصلحة المغربي حكيم زياش، وأن يبدأ هذا الأخير المباريات، إلى جوار ماسون ماونت وأوليفييه جيرو.

ووصف فان دير فارت أسلوب لعب فيرنر بأنه أشبه بـ «حصان أعمى» يجري على «غير هدي»، وقال : صحيح إنه يمتاز بالسرعة، إلا أنه ينطلق ورأسه في الأرض، ومن دون أي مهارات فنية واضحة، نعم السرعة مطلوبة، عندما تلعب مباراة صعبة خارج أرضك، ويكون فريقك مضغوطاً، ولكنه لا يفعل أكثر من كونه يخفض رأسه إلى الأرض ويجري، وهو ما لا يؤدي إلى شيء.

وقال فان دير فارت في تصريحات لصحيفة «فيجو سبورت» إن زياش هو الاختيار الأمثل للبدء أساسياً، إلى جوار ماسون ماونت وأوليفييه جيرو، لأن الأخير يحتاج إلى لاعب مثله. وأضاف النجم الهولندي إن ماونت أيضاً يلعب بالطريقة نفسها، وأراه مفيداً جداً للفريق، وأختاره للعب إلى جوار زياش وجيرو، أما فيرنر فهو كما قلت «حصان أعمى»، وأثبت ذلك عندما كان لاعباً في ريد بول لايبزج، ويفعل ذلك الآن في تشيلسي.

انضم فيرنر إلى تشيلسي مقابل 53 مليون يورو في «صيف 2020»، وسجل 10 أهداف فقط في 41 مشاركة مع الفريق بمختلف المسابقات، منها 5 فقط في «البريميرليج»، كما أنه لم يسجل في الدوري منذ 7 نوفمبرالماضي.

أما زياش فقد انضم إلى تشيلسي مقابل 40 مليون يورو في يوليو 2020، ولكن إصابته بالركبة حرمته من اللعب لفترة طويلة، ولم يلعب 90 دقيقة كاملة إلا مرة واحدة، وكانت أمام شيفيلد يونايتد في الدوري، وفاز «البلوز»4-1.

