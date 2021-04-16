بوكيتينو: لا خطة بعيداً عن نيمار ومبابي

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، تفاؤله فيما يتعلق بتمديد عقد النجمين البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، مشيراً إلى أن الملفين على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للنادي.

ووصل نيمار ومبابي إلى باريس في «صيف 2017»، الأول قادماً من برشلونة الإسباني، والثاني من موناكو الفرنسي، وينتهي عقديهما في يونيو 2022. وأضاف بوكيتينو في حديث لبرنامج «إيل لارجيرو»، على محطة إذاعة كادينا سير الإسبانية، إنه مطمئن وواثق، بل ومصمم على على بقاء النجمين اللذين يصنعان الفارق.

وقال: النادي يكثف جهوده من أجل الاحتفاظ بهما، ومن جانبي متفائل ببقائهما ولا أفكر في أي «خطة» من دون وجود هذين النجمين.

وعندما قيل لبوكيتينو إن مبابي تحديداً يريد أن يرتدي القميص الأبيض لريال مدريد، رد بوضوح: بعد أن أمضيت 3 أشهر مع الفريق، واقتربت من اللاعب بشدة، أستطيع أن أقول إن ذلك لن يحدث، وسوف أقاتل بكل ما أوتيت من قوة من أجل بقاء مبابي هنا معنا، والنادي أيضاً يكثف جهوده في الاتجاه نفسه.

وقال بوكيتينو: الهدف الأول للفريق هو الاحتفاظ بأفضل اللاعبين، وأنا على اقتناع كامل بأن سان جيرمان قادر على تمديد عقديهما لسنوات عديدة.