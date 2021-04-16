أرسنال يعبر سلافيا إلى نصف النهائي

أوحى فوز أرسنال الكبير على سلافيا براج في إياب دور الثمانية بالدوري الأوروبي لكرة القدم إن المدرب ميكيل أرتيتا وصل بفريقه إلى قمة مستواه في الوقت المناسب للحفاظ على فرصته الأخيرة للتتويج بلقب والمشاركة القارية في الموسم المقبل.

وانتصر أرسنال، صاحب المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، 4-صفر في التشيك ليتفوق 5-1 في النتيجة الإجمالية ويصعد إلى الدور قبل النهائي.

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ويلعب أرسنال، الذي أنهي سجل سلافيا الخالي من الهزيمة على أرضه في 21 مباراة بجميع المسابقات، ضد فياريال بقيادة مدربه السابق أوناي إيمري والذي تغلب 3-1 على دينامو زغرب في النتيجة الإجمالية.

وقاد إيمري أرسنال إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2019 قبل أن يخسر 4-1 أمام غريمه المحلي تشيلسي.

وكان أرتيتا بحاجة إلى دفعة قوية لمواصلة فريقه مشواره في الدوري الأوروبي وتفادي عدم المشاركة القارية لأول مرة منذ موسم 1995-1996.

وللمباراة الثانية على التوالي يحافظ أرسنال على شباكه نظيفة بعد فوزه 3-صفر على شيفيلد يونايتد في الدوري الأسبوع الحالي.

وأضاف أرتيتا "الخروج بشباك نظيفة كان مهما، وهذه هي المرة الثانية في مباراتين ونحن بحاجة للبناء على ذلك".