شباب الأهلي يكتفي بـ «نقطة» في بداية مشوار «الأبطال»

الرياض (الاتحاد)

اكتفى شباب الأهلي بنقطة «يتيمة»، في افتتاح مشواره بالبطولة الآسيوية، عندما تعادل مع استقلال طاجيكستان من دون أهداف، على ملعب الملك فهد بالرياض، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات. وفي المباراة الثانية، تعادل أيضاً الهلال السعودي وأجمك الأوزبكي 2-2، ليخرج كل فريق بنقطة في اليوم الأول للبطولة. وبالعودة إلى مباراة شباب الأهلي واستقلال طاجيكستان، سيطر «الفرسان» على مجريات الشوط الأول، ليفرض سيطرته على أحداث اللقاء، إلا إنه أضاع العديد من الفرص المتاحة للتسجيل، أبرزها تمريرة إيجور جيسوس إلى يحيى الغساني في الدقيقة 22، لكن الأخير سدد فوق المرمى، وانفراد كارلوس إدواردو في الدقيقة 45، إلا أنه تباطأ وسمح للدفاع بالتدخل وإنقاذ الموقف. وفي المقابل، اكتفى الفريق الطاجيكي بالأدوار الدفاعية، مع بعض الهجمات المرتدة، والتي لم تشكل أي خطر على مرمى الحارس ماجد ناصر.وفي الشوط الثاني، أدخل مهدي علي كلاً من أحمد العطاس، وحارب عبدالله، وسعيد أحمد، بهدف تفعيل الأداء الهجومي، إلا أن تكتل المنافس وإغلاق المنافذ، حرم لاعبي «الفرسان» من صناعة فرص خطيرة والوصول إلى الشباك، وكاد استقلال طاجيكستان أن يحقق المفاجأة لولا مهارة ماجد ناصر في التصدي لتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.