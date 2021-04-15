ديوكوفيتش ضحية «زلزال إيفانز»

موناكو (أ ف ب)

فجّر البريطاني دانيال إيفانز مفاجأة من «العيار الثقيل»، عندما تغلب على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً 6-4 و7-5، في الدور ثمن النهائي لدورة مونتي كارلو الدولية في التنس، ثانية دورات الألف نقطة للماسترز، فيما اكتسح الإسباني رافايل نادال، المصنف ثالثاً، نظيره البلغاري جريجور ديميرتوف ليبلغ ربع النهائي.

واحتاج إيفانز، المصنف الـ 33 عالمياً، إلى ساعتين و6 دقائق لحسم المواجهة الأولى بينه وبين الصربي، وليوقف بدايته الرائعة هذا الموسم، حيث ألحق به الخسارة الأولى بعد 10 انتصارات متتالية: مباراتين في كأس رابطة المحترفين للمنتخبات، ومبارياته السبع في بطولة أستراليا المفتوحة التي توج بلقبها، والمباراة الأولى في دورة مونتي كارلو على حساب الإيطالي يانيك سينر 6-4 و6-2.

وأعرب ديوكوفيتش عن أسفه عقب الخسارة وقال: «لعبت مباراة جيدة جداً، وبعدها كان الأمر عكس ذلك تماماً، في إشارة إلى بدايته القوية في الدورة التي تُوج بلقبها مرتين. وارتكب ديوكوفيتش الكثير من الأخطاء المباشرة «45» أمام إيفانز الذي لم يتأثر أبداً، وعرف كيف يفرض أسلوب لعبه وخاصة الضربات الخلفية.

وضرب البريطاني بقوة في المجموعة الأولى وكسر إرسال الصربي مرتين، ليتقدم 3-صفر، قبل أن ينقذ «دجوكر» كرة كانت ستمنح منافسه التقدم 4-صفر، ثم نجح في إدراك التعادل 4-4، لكن خسر إرساله للمرة الثالثة ليستغل إيفانز الموقف، ويحسم المجموعة في مصلحته 6-4.

واستعاد ديوكوفيتش، المتوج بـ 18 لقباً كبيراً، والذي لم يلعب منذ تتويجه في ملبورن، توازنه في المجموعة الثانية وكسب الأشواط الثلاثة الأولى «3-صفر»، لكن إيفانز رد التحية وأدرك التعادل 3-3، قبل أن يستغل خطأ مزدوجاً للصربي ويكسر إرساله في الشوط الحادي عشر، فتقدم 6-5، ثم كسب الشوط الثاني عشر ليحسم المجموعة 7-5. ويلتقي إيفانز في الدور ربع النهائي مع البلجيكي دافيد جوفان الخامس عشر الذي أقصى الألماني ألكسندر زفيريف السادس في مباراة مثيرة 6-4 و7-6.

وكان عبور نادال «ملك» الملاعب الترابية سهلاً إلى ربع النهائي باكتساحه ديميتروف 6-1، 6-1 في غضون 55 دقيقة. وقال نادال المتوج 11 مرة في مونتي كارلو بعد الفوز: «حافظتُ على تركيزي طوال المباراة، حتى ولو كانت تسير الأمور في مصلحتي. وتابع الإسباني «35 عاما»: أحيانًا، من الصعب المحافظة على الأداء عندما لا يكون هناك جماهير، المشجعون يساعدونك على الاستمرار، وأنت تريد أن تظهر قوتك.

وتنتظر «الماتادور» الذي يستعد للمنافسة على لقب رابع عشر في رولان جاروس الفرنسية الشهر المقبل، مباراة قوية في ربع النهائي مع الروسي أندري روبليف الثامن عالمياً الذي احتاج لساعتين و44 دقيقة للتفوق على مواطن نادال روبرتو باوتيستا أوجوت «11 عالمياً» 7-6، 5-7، 6-3.

وسبق أن خرج نادال فائزاً في المواجهتين الوحيدتين اللتين جمعتاه بالروسي، في الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينج ميدوز عام 2017 ودور المجموعات من البطولة الختامية في لندن نهاية العام الماضي.

كما تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الخامس بفوزه على التشيلي كريستيان غارين 6-3، 6-4، ليضرب موعداً مع الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي أقصى الفرنسي لوكاس بوي 6-2، 7-6.

وبلغ دور الثمانية أيضاً الإيطالي فابيو فونيني الثامن عشر عالمياً بفوزه على الصربي فيليب كرايينوفيتش 6-2، 7-6، ليلتقي تالياً مع النرويجي كاسبر رود «27 عالمياً» الذي أقصى الإسباني بابلو كارينيو بوستا الثاني عشر 7-6، 5-7، 7-5 في مباراة استغرقت ساعتين و52 دقيقة.