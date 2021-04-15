هاميلتون يتحدث عن المنافس المفضل

رومانيا (رويترز)

أشاد لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بسيباستيان فيتل اليوم «الخميس»، باعتباره منافسه المفضل في مسيرته في «الفورمولا-1».

ودون الإشارة لزميله السابق في مرسيدس نيكو روزبرج، الذي تغلب على السائق البريطاني ليفوز باللقب في 2016 بعد معارك شرسة ومريرة في كثير من الأحيان بين الثنائي، كال هاميلتون المديح لسائق فيراري السابق.

وظهر الثنائي معا في مؤتمر صحفي افتراضي قبل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى مطلع الأسبوع المقبل على حلبة إيمولا الإيطالية، حيث يقود فيتل، بطل العالم أربع مرات، لفريق أستون مارتن حالياً.

وطلب الصحفيون من كل سائق اختيار منافسه المفضل في مسيرته في «الفورمولا-1».

وقال هاميلتون أنجح سائق في «فورمولا -1» عبر العصور والذي يعد ماكس فرستابن سائق رد بول منافسه الرئيسي حاليا «خضت معارك مريرة، لكني اعتبر سيباستيان منافسي المفضل، نافست سائقاً رائعاً، كنا في فريقين مختلفين، كان سيباستيان في فيراري الذي كان قوياً جداً وقتها.

وأضاف: بذلنا مجهوداً كبيراً وقتها للحفاظ على تركيزنا في كل سباق، رغم صعوبة تلك الفترة فإنها جعلتنا نقترب كثيراً من بعضنا البعض، نظراً للاحترام الكبير المتبادل بيننا.

وفاز فيتل بألقابه مع رد بول بين 2010 و2013، لكنه عانى للحفاظ على مستواه في السنوات الأخيرة، وحل وصيفا لهاميلتون كسائق لفيراري في 2017 و2018.

من جهته، اختار السائق الألماني المعارك التي دارت في نهاية التسعينيات من القرن الماضي بين مايكل شوماخر وميكا هاكينن، وأيضاً الصراع السابق بين البطلين إيرتون سينا وآلان بروست ضمن أفضل الثنائيات في تاريخ الرياضة.